Șeful statului încearcă o nouă rundă de negocieri pentru a pune capăt blocajului politic actual. Președintele Nicușor Dan a lansat o invitație liderilor din fosta coaliție de guvernare pentru o întâlnire la Palatul Cotroceni, programată luni, de la ora 09.00, conform anunțului oficial transmis de Administrația Prezidențială. Demersul vine într-un moment tensionat și însuși președintele recunoștea recent că o rezolvare rapidă pare greu de atins în acest punct.

La masa discuțiilor au fost chemați principalii actori politici ai momentului: președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, precum și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian.

Anunțul privind reluarea consultărilor a fost făcut de Nicușor Dan în timpul vizitei oficiale pe care a efectuat-o la Ankara. Chiar dacă a decis să îi aducă din nou la aceeași masă pe liderii politici, șeful statului a subliniat că, în momentul de față, nu există indicii clare privind conturarea unei ieșiri din impas.

Președintele a ținut să clarifice strategia sa în privința desemnării viitorului șef al Executivului. Acesta a explicat că nu are de gând să înainteze un nume care nu beneficiază de o susținere reală în Parlament. În viziunea sa, cele două variante vehiculate până acum în spațiul public, respectiv Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu adună numărul necesar de voturi pentru a trece testul învestiturii.

Avertismentul președintelui a fost clar: responsabilitatea formării unei majorități revine exclusiv partidelor parlamentare și liderilor acestora. În plus, Nicușor Dan a trasat o linie roșie de la care nu are de gând să abdice, precizând că nu va valida nicio formulă guvernamentală care s-ar baza pe sprijinul celor de la AUR.

„Nu voi propune un premier de care să știm că nu are nicio șansă să strângă majoritatea, și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritatea. Nu o să le propun, ca să fac un exercițiu de imagine", a declarat președintele Nicușor Dan, la Ankara.

Blocajul generat de adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR pare tot mai greu de gestionat, în condițiile în care formațiunile politice refuză să își flexibilizeze pozițiile. Relațiile dintre principalele partide rămân extrem de reci, iar declarațiile publice dinaintea întâlnirii de la Cotroceni confirmă prăpastia dintre foștii aliați.

Un semnal dur a venit dinspre tabăra liberală. Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a lansat un mesaj către șeful statului, solicitându-i să nu mizeze pe o reconciliere între liberali și social-democrați. Reprezentantul PNL a punctat că ruptura de PSD este definitivă și ireversibilă, indiferent de presiunile externe sau de deciziile venite din instanță.

„Dacă credeți că veți combate extremismul alături de PSD, sunteți într-o mare eroare", i-a transmis el șefului statului.