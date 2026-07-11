Volodimir Zelenski pregătește modificări în diplomația Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că pregătește schimbări în activitatea diplomatică a țării, cu obiectivul de a accelera punerea în aplicare a acordurilor privind livrările de armament. Declarațiile au fost făcute în mesajul video transmis în cursul serii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că diplomația Ucrainei va trece printr-o serie de modificări, în contextul în care autoritățile de la Kiev urmăresc accelerarea implementării acordurilor încheiate cu statele partenere.

„Pregătesc schimbări în eforturile diplomatice ale Ucrainei. Avem nevoie de un nou nivel de cooperare cu partenerii noștri pentru a ne asigura că acordurile privind livrările de armament sunt respectate”, a declarat Zelenski în mesajul video transmis sâmbătă seara.

Liderul ucrainean a afirmat că înțelegerile stabilite la nivelul șefilor de stat trebuie aplicate într-un ritm mai rapid.

„Acordurile încheiate la nivelul liderilor de stat trebuie puse în aplicare mult mai rapid și mai complet”, a declarat Volodimir Zelenski, adăugând că acest obiectiv vizează inclusiv colaborarea cu Statele Unite pentru licențierea producției sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

Anunțul privind schimbările din diplomație vine la o zi după ce președintele ucrainean a prezentat înființarea unui comandament al „impactului cu rază lungă” în cadrul forțelor armate.

Noua structură apare în contextul operațiunilor desfășurate de Ucraina împotriva infrastructurii energetice și logistice din Rusia.

De mai multe luni, dronele ucrainene atacă obiective din sectorul energetic al Rusiei, iar în ultimele săptămâni astfel de operațiuni au avut loc aproape zilnic.

Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, atacurile au provocat penurii de combustibil în anumite zone, iar autoritățile ruse au decis interzicerea exporturilor de motorină. În unele regiuni au fost introduse restricții de alimentare pe baza sistemului par-impar, în funcție de numărul de înmatriculare al autovehiculelor.

Totodată, două surse din industria exporturilor de cereale au declarat că Rusia a suspendat temporar transportul maritim prin canalul care leagă râul Don de Marea Azov, ca urmare a atacurilor desfășurate de Ucraina.