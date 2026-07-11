Ucraina schimbă strategia în război. Anunțul făcut de Volodimir Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri seară semnarea unui decret prin care este înființat un comandament special în cadrul Forțelor Armate, destinat operațiunilor la distanță mare împotriva Rusiei. Noua structură va avea rolul de a concentra resursele disponibile pentru reducerea capacității militare a Moscovei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, într-o postare publicată pe platforma X, că a semnat decretul pentru înființarea unui comandament special de „acțiune la distanță mare” în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit liderului de la Kiev, noua structură va avea misiunea de a coordona operațiunile desfășurate împotriva Rusiei și de a concentra toate resursele disponibile asupra obiectivelor stabilite.

„Astăzi, am semnat un decret prin care se înființează un comandament special în cadrul Forțelor Armate – un comandament menit să aibă un impact pe distanțe lungi și, de fapt, global asupra Rusiei, ca răspuns la acest război. Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile asupra reducerii în continuare a capacității Rusiei de a duce războiul”, a afirmat Zelenski în discursul său de vineri seara.

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice din Rusia, într-un demers care urmărește diminuarea capacității Moscovei de a susține efortul de război.

O parte dintre aceste lovituri au vizat obiective aflate la sute sau chiar mii de kilometri în interiorul teritoriului rus, iar mai multe instalații au fost incendiate.

Numai vineri, forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol Ilsky, din regiunea Krasnodar, una dintre cele mai mari unități de profil din sudul Rusiei, precum și complexul de rafinare Ust-Luga, din regiunea Leningrad. Ambele obiective au mai fost vizate și în trecut.

Pe fondul atacurilor repetate, Rusia a interzis exporturile de motorină pentru a asigura aprovizionarea pieței interne, după apariția unor penurii în mai multe regiuni. Totodată, mai multe rafinării și-au suspendat temporar activitatea, iar producția internă de benzină a scăzut la aproximativ 65% din capacitate, potrivit unor surse din industrie și calculelor Reuters.

În același timp, Ucraina continuă să se confrunte cu un deficit de sisteme de apărare antiaeriană și rămâne vulnerabilă în fața atacurilor cu rachete balistice lansate de Rusia.

Potrivit Reuters, intensificarea loviturilor ucrainene reprezintă o schimbare importantă față de începutul războiului, însă experții apreciază că este încă prea devreme pentru a concluziona că aceste operațiuni au modificat decisiv evoluția conflictului.