Parlamentul European a intervenit oficial miercuri, taxând dur decizia președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a onora o unitate militară cu numele unei grupări istorice responsabile de masacrarea cetățenilor polonezi în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, conform dpa.

Eurodeputații au adoptat o rezoluție fermă, cu 460 de voturi pentru, 136 împotrivă și 59 de abțineri. Prin acest document, legislativul european semnalează că acțiunile liderului de la Kiev denotă „lipsă de respect față de sensibilitățile și durerea polonezilor” și, totodată, subminează profund „relațiile de vecinătate” dintre cele două state.

Disputa a izbucnit în luna mai, când Volodimir Zelenski a conferit unei unități militare ucrainene distincția „Eroii UPA”. Armata Insurecțională Ucraineană (UPA) este privită la Varșovia ca o organizație responsabilă pentru uciderea în masă a polonezilor și evreilor, în special în regiunile din vestul Ucrainei, în perioada ocupației germane.

Reacția Poloniei a fost imediată și radicală. În semn de protest extrem, președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Zelenski Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție de stat poloneză, pe care i-o acordase anterior în semn de solidaritate.

Consecințele politice riscă să blocheze parcursul european al Ucrainei. Ministrul polonez al Apărării, Wladislaw Kosiniak-Kamysz, a lansat un avertisment sever, subliniind că deciziile Kievului pot afecta direct aspirațiile de integrare. Acesta a declarat că are „impresia că o parte a elitei de la Kiev nu este cu adevărat favorabilă aderării la UE dacă aceasta implică respectarea anumitor standarde europene”.

Avertismentul a venit ca o replică directă la poziția intransigentă a lui Zelenski, care afirmase anterior că Ucraina este complet liberă să își aleagă simbolurile naționale: „Nimeni nu ne poate spune cum ar trebui să ne onorăm eroii”, a punctat președintele ucrainean.

Răspunsul oficialului de la Varșovia a fost la fel de tăios: în acest caz, nimeni nu ar trebui să spună Poloniei cum ar trebui „să voteze asupra aderării unei țări la UE”.

În ciuda avertismentelor venite de la partenerii occidentali, Parlamentul de la Kiev a votat a doua zi o lege pentru ridicarea unui monument de amploare, dând curs solicitării lui Zelenski. Obiectivul declarat al proiectului este „formarea unei identități naționale”.

Noul monument, denumit „Panteon”, va fi construit chiar în capitala Ucrainei și va omagia figuri-cheie din istorie, începând cu epoca Rusiei Kievene. Totuși, proiectul include măsuri extrem de controversate: exhumarea și reînhumarea în acest complex a unor lideri naționaliști acuzați de crime de război, inclusiv membri ai UPA.

Mai mult, rămășițele pământești ale lui Andrii Melnik, fostul lider al Organizației Naționaliștilor Ucraineni decedat în 1964 în Luxemburg, au fost deja repatriate recent. La Kiev au fost organizate funeralii de stat oficiale, la care au participat personal Volodimir Zelenski și alți înalți demnitari.

Planurile Kievului de a include în acest Panteon figuri precum Stepan Bandera au provocat revoltă la cel mai înalt nivel în Polonia. Șeful administrației prezidențiale poloneze, Zbigniew Bogucki, a catalogat inițiativa drept o provocare inadmisibilă:

„Glorificarea lui Bandera, asasinul care a comis crimele inumane de genocid în Volînia și Mica Polonie, îndepărtează Ucraina de lumea civilizată, de valorile europene și transatlantice”, a subliniat oficialul polonez.

În finalul rezoluției adoptate miercuri, Parlamentul European a lansat un apel la calm, îndemnând ferm atât Polonia, cât și Ucraina, să adopte măsuri urgente pentru detensionarea situației și să facă „eforturi suplimentare cu bună-credință în direcția reconcilierii”.