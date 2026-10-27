Rusia și Ucraina au început marți, 27 octombrie 2026, un armistițiu localizat în jurul orașului Oleshky, din regiunea ucraineană Herson, pentru a permite desfășurarea unei operațiuni umanitare, potrivit Jerusalem Post. Acordul urmărește facilitarea livrărilor de alimente și medicamente, precum și evacuarea civililor din localitatea aflată sub control rusesc, unde populația se confruntă cu lipsuri acute.

Armistițiul a intrat în vigoare la ora 4:00, ora Moscovei, respectiv 3:00, ora României. Ministerul rus al Apărării și reprezentantul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, au confirmat începerea încetării focului. Înțelegerea vizează o zonă limitată și are un scop strict umanitar, fără a reprezenta un acord general de încetare a războiului.

Ministerul rus al Apărării a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Telegram, că a oprit bombardamentele în direcția orașului Herson începând cu ora 4:00, ora locală, pentru a pregăti operațiunea umanitară din Oleshky.

De partea ucraineană, Dmytro Lubinets a confirmat, într-o postare pe Facebook, că armistițiul a început la aceeași oră și că Ucraina își respectă angajamentele asumate.

„În calitate de șef al echipei de negociere a Ucrainei, confirm că partea ucraineană își respectă angajamentele”, a transmis oficialul, potrivit Reuters.

Încetarea temporară a focului urmărește să creeze condițiile necesare pentru transportul ajutoarelor și scoaterea civililor din zona afectată de lupte. Informațiile publicate de Reuters nu precizează numărul persoanelor care urmează să fie evacuate și nici volumul ajutoarelor care vor fi distribuite.

Oleshky se află pe malul estic al fluviului Nipru, în regiunea Herson din sudul Ucrainei, vizavi de orașul Herson, controlat de forțele ucrainene.

Localitatea se află într-o zonă de front, iar populația rămasă acolo se confruntă cu deficite severe de alimente și medicamente. În aceste condiții, accesul la ajutoare și posibilitatea evacuării reprezintă obiectivele imediate ale operațiunii umanitare.

Trupele ruse au ocupat Oleshky în primele zile ale invaziei pe scară largă declanșate în februarie 2022 și au menținut controlul asupra localității de atunci, potrivit Reuters.

Poziția geografică a orașului, în apropierea fluviului Nipru și a liniilor de confruntare, face ca deplasarea civililor și transportul proviziilor să depindă de condițiile de securitate din zonă.

Casa Albă a anunțat în săptămâna precedentă că prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a contribuit la obținerea armistițiului pentru Oleshky. Informația a fost relatată de Reuters și preluată de publicația The Jerusalem Post.

Detaliile privind rolul său în negocieri și mecanismul prin care a fost convenită încetarea focului nu au fost prezentate în materialul Reuters citat.

Armistițiul local se înscrie într-un context în care luptele continuă în alte zone ale Ucrainei. Potrivit aceleiași agenții, un atac cu rachete rusești asupra Kievului, produs luni, s-a soldat cu cel puțin un mort și zece răniți, inclusiv studenți aflați într-un cămin. Atacurile au provocat, de asemenea, victime în orașele Harkov și Pavlohrad.

Prioritatea imediată este desfășurarea operațiunii umanitare în condiții care să permită livrarea proviziilor și evacuarea persoanelor vulnerabile din Oleshky.

Armistițiul este limitat la această operațiune și nu indică, în sine, o schimbare a situației militare generale. Eficiența sa va depinde de respectarea înțelegerii de către părți și de posibilitatea organizării transporturilor în siguranță.

Pentru locuitorii rămași în oraș, accesul la hrană, medicamente și o cale sigură de evacuare reprezintă principalele mize ale acordului anunțat marți.