Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, în noaptea de 27 octombrie 2026 și s-a soldat cu moartea unei femei de 46 de ani și rănirea a cel puțin 14 persoane, potrivit informațiilor publicate de autoritățile ucrainene, potrivit publicației Freedom.

Exploziile au provocat pagube în șase districte ale capitalei, afectând clădiri rezidențiale, instituții medicale, o universitate și infrastructura de transport.

Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei și Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, printre obiectivele avariate se numără clădiri universitare și cămine studențești, o stație de metrou, tramvaie, autoturisme și un centru de afaceri.

Atacul a afectat inclusiv circulația pe linia verde a metroului și a determinat impunerea unor restricții de trafic pe Podul de Sud.

Cele mai grave consecințe au fost raportate în districtul Desnianskyi, unde o instituție de învățământ a fost lovită în timpul atacului. Potrivit serviciilor de intervenție, au fost avariate clădirile unei universități, căminele studențești și imobilele rezidențiale din apropiere.

O femeie în vârstă de 46 de ani a murit, iar alte 13 persoane, cu vârste între 19 și 59 de ani, au fost rănite în acest district. Printre răniți se numără și doi angajați ai serviciului de ambulanță.

Poliția a raportat, de asemenea, rănirea unui tânăr de 22 de ani în districtul Obolonskyi. Astfel, bilanțul prezentat de autoritățile ucrainene în dimineața zilei de 27 octombrie era de un deces și cel puțin 14 persoane rănite.

Pagubele au fost înregistrate în șase districte ale Kievului. Pe lângă instituțiile de învățământ, au fost afectate blocuri de locuințe și case particulare, unități medicale, o clădire administrativă, un centru de afaceri și mai multe mijloace de transport.

În regiunea Niprului, o clădire nerezidențială cu trei etaje a suferit distrugeri parțiale, de la acoperiș până la subsol, potrivit informațiilor publicate de poliție.

Autoritățile au raportat și avarierea unor autoturisme, precum și a unor tramvaie. În apropierea unei stații de metrou, un vehicul a fost lovit în timpul atacului.

🚨There is significant destruction in Kiev, and emergency power outages have been implemented.🇷🇺🚀🔥 ▪️ One of the missile strikes hit the area near the Auchan store at the Prospekt shopping and entertainment center on the left bank of Kiev. ▪️ Vehicles were destroyed in the vicinity of the Lisova metro station. — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) October 27, 2026

Amploarea pagubelor a impus intervenția echipelor de salvare și a specialiștilor care verifică zonele afectate, evaluează distrugerile și documentează consecințele bombardamentului.

Atacul a perturbat și transportul public din capitala Ucrainei. Administrația Militară a orașului Kiev a anunțat restricții de circulație pe Podul de Sud, după ce infrastructura acestuia a fost lovită.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că atacul a afectat podul și infrastructura metroului. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, circulația trenurilor pe linia verde a fost reorganizată temporar.

Metroul a funcționat pe segmentul dintre stațiile Syrets și Vydubychi, în timp ce circulația între Osokorki și Chervony Khutor a fost suspendată temporar. Măsurile au fost luate în contextul verificărilor și al intervențiilor desfășurate în zonele afectate.

Restricțiile au vizat una dintre componentele importante ale transportului public din Kiev, în condițiile în care avarierea infrastructurii poate afecta deplasarea locuitorilor și accesul echipelor de intervenție.

La locurile lovite au fost mobilizate echipe de poliție, experți în explozivi, salvatori din cadrul Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență și alte servicii specializate.

Intervențiile vizează gestionarea situației din zonele afectate, evaluarea pagubelor și documentarea incidentelor. Bilanțul prezentat de autorități reflectă informațiile disponibile în dimineața zilei de 27 octombrie 2026 și poate fi actualizat pe măsură ce operațiunile continuă.

Atacul a provocat victime și distrugeri în mai multe zone ale Kievului, afectând atât clădiri rezidențiale și instituții, cât și infrastructura de transport a capitalei ucrainene.