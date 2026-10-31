O femeie în vârstă de 102 ani, din provincia Ferrara, va trebui să aștepte până în 2028 pentru un control oftalmologic, după ce a primit o programare pentru anul viitor, potrivit La Razon. Familia a fost surprinsă de termenul îndelungat și încearcă să obțină o consultație mai devreme.

Un caz care readuce în atenție timpii mari de așteptare din sistemul de sănătate de stat din Italia a fost semnalat în provincia Ferrara. Nerina, o femeie care a împlinit 102 ani pe 24 septembrie 2026, a primit o programare la medicul oftalmolog abia peste un an și patru luni.

Femeia a început recent să aibă probleme de vedere, în special atunci când citește, și a solicitat o trimitere către un specialist prin intermediul medicului de familie.

La primirea programării, fiul său nu a observat inițial că data consultației era în 2028. Acesta a crezut că este vorba despre o așteptare de numai patru luni, însă ulterior a constatat că termenul este mult mai îndepărtat.

Vestea a provocat indignarea familiei, care consideră că o persoană de această vârstă, confruntată cu probleme de vedere, nu ar trebui să aștepte atât de mult pentru o consultație medicală. Rudele încearcă acum să obțină o programare mai apropiată.

În ciuda vârstei înaintate, Nerina locuiește singură și continuă să se ocupe de gospodărie fără ajutor. Dificultățile de vedere au început să îi afecteze activitățile cotidiene, în special cititul, motiv pentru care familia speră ca examinarea să poată fi făcută înainte de data stabilită.

Cazul a readus în atenția presei italiene problema întârzierilor din sistemul de sănătate de stat, unde pacienții se confruntă uneori cu perioade foarte lungi până la obținerea unor consultații sau investigații.

Publicația care a relatat inițial situația a lansat și o inițiativă prin care colectează mărturii ale pacienților. Sunt vizate experiențele celor care au întâmpinat dificultăți la programări, au primit termene îndepărtate sau au fost nevoiți să amâne servicii medicale.

Italia nu este singura țară europeană în care pacienții se confruntă cu perioade îndelungate de așteptare pentru servicii medicale, potrivit Euronews. În Marea Britanie, 11% dintre persoanele care aveau nevoie de o consultație la specialist au declarat că au așteptat peste un an. În Franța, 43% dintre pacienți au așteptat între două luni și un an pentru un consult de specialitate.

Problemele sunt vizibile și în alte sisteme sanitare: în Slovenia, timpul median de așteptare pentru o proteză de șold a ajuns la 667 de zile, iar în Polonia la 343 de zile. În cazul intervențiilor pentru cataractă, peste trei luni au așteptat 81% dintre pacienții incluși în statisticile din Norvegia, 71% în Finlanda și 58% în Portugalia. Datele arată că întârzierile afectează servicii medicale diferite și nu sunt limitate la sistemul sanitar italian.