Operația de cataractă are loc în 10 minute și este cu un succes deplin pentru pacienți

Am stat de vorbă cu Dr. Silvia Bădescu, medic oftalmolog, despre sănătatea ochilor și despre cataractă.

Ce recomandări aveți pentru fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, pentru sănătatea ochilor și a ne menține vederea sănătoasă?

Pentru o vedere sănătoasă trebuie să avem în primul rând un regim de viață sănătos: să avem o alimentație sănătoasă, să facem mișcare/sport, periodic să venim la controale medicale la un oftalmolog. De asemenea este important să știm dacă în familie avem rude cu afecțiuni oftalmologice, afecțiuni care se pot transmite mai departe.

Este bine să facem și un control periodic chiar dacă nu simțim că avem probleme?

Eu aș recomanda ca toți copiii, înainte de a merge la școală, să facă un examen oftalmologic. Aș recomanda ca toate persoanele sănătoase, care nu au o problemă oftalmologică diagnosticată, în jurul vârstei de 40 ani să facă un examen oftalmologic, pentru că atunci apare presbiopia. Aș recomanda tuturor persoanelor care au diferite afecțiuni generale care pot influența vederea și care pot produce boli ale ochiului – respectiv diabetul, hipertensiunea (arterială), bolile endocrinologice – să facă un examen oftalmologic periodic odată ce s-a diagnosticat această afecțiune. Și aș mai recomanda tuturor persoanelor care au în familie rude care au glaucom – glaucomul este boală gravă care nediagnosticată la timp poate duce la orbire – să meargă la oftalmolog după vârsta de 50 ani, chiar dacă nu au manifestări oftalmologice.

Care sunt cele mai dese afecțiuni oftalmologie întâlnite?

La copii, cele mai frecvente sunt viciile de refracție, care trebuie depistate la timp. Miopia se depistează de obiciei în clasa întâi, când copilul nu vede la distanță, vede foarte bine la aproape, nu are dureri de cap, și atunci preferă să se joace în casă, preferă să citească, să scrie, în loc să se joace în aer liber. Hipermetropia apare atunci când copilul vede bine, dar prezintă de dureri de cap, oboseală la lectură, la școală. Astigmatismul le combină pe cele două, fie mixt miop și hipermetrop, fie miop sau hipermetrop, asfel că cel mic nu vede bine nici la distanță, nici la aproape. Deci pentru copii, viciile de refracție sunt cele mai frecvente și în toate aceste cazuri copilul trebui să facă un examen oftalmologic.

Urmează apoi vârsta adultă, în care nu avem o boală oftalmologică caracteristică. Dar este important ca persoanele care lucrează foarte mult la calculator, persoanele care se depistează cu alte boli precum diabetul sau boli endocrinologice, să facă un examen oftalmologic. Și la tineri sunt foarte frecvente conjuctivitele și inflamațiile globului ocular.

Ajungem la vârsta de 40 ani, iar cea mai întâlnită este presbiopia, nu vedem să citim de aproape și atunci ar trebui să purtăm ochelari. Glaucomul debutează de obiciei la 50 ani și trebuie depistat la timp și controlat, altfel este o boală gravă care netratată duce la orbire. Urmează apoi în jurul vârstei de 60 ani cataracta, legată de vârstă, care se manifestă prin scăderea progresivă a vederii și trebuie să mergem la medic când nu mai vedem la fel de bine cu ochelarii. De obicei, după 60 ani dioptriile la ochelari nu se mai modifică, deci dacă ochelarii nu mai sunt buni, înseamnă că a apărut altceva și atunci trebuie să mergem la un examen oftalmologic. La fel, după 60 ani apare degenerescența maculară legată de vârstă, este la fel de gravă, care ține de o patologie încă neelucidată pe deplin, și se manifestă cu tulburări la nivel retinei.

Aș vrea să ne concentrăm puțin pe cataractă, care este și principala cauză de orbire la nivel mondial confom OMS. Ne puteți explica, ce se întâmplă exact, cum apare în ochiul celor afectați, care de obicei au peste 60 ani și care sunt simptomele care ar trebui să-i trimită de urgență la oftalmolog?

Cataracta este de mai multe feluri. De obicei, vorbim de această formă de cataractă care se manifestă după vârsta de 60 ani și este o îmbătrânire a cristalinului. Cristalinul este o lentilă intraoculară cu care noi ne naștem și care ne ajută să vedem bine la orice distanță. Putem să ne-o închipium ca o lentilă la ochelari, care este perfect transparență și ne ajută să vedem bine. Cu timpul această lentilă își pierde din transparență prin procesele oxidative care au loc la nivelul ochiului, prin îmbătrânirea proteinelor care intră în compoziția lui și atunci el își pierde din trasparență, și treptat treptat este precum un geam care nu mai este perfect transparent și devine opac. În funcție de gradul de opacitate putem să vedem mai mult sau mai puțin. Iar aceasta este cataracta legată de vârstă.

Dar să nu uităm ca există și cataracte care apar în cadrul anumitor boli. Ele de obicei apar mai devreme de vârsta de 60 ani, există așa zisele cataracte patologice, care apar în cadrul diabetului, care apar în bolile endocrine sau în bolile de piele. Și există și cataractele complicate, care apar după anumite afecțiuni ale ochiului, iar acestea de obicei sunt bilaterale și apar la persoanele tinere.

Dar cea mai frecventă este cataracta legată de vârstă. Înainte ea apărea după 60 ani, dar acum a început să apară din ce în ce mai devreme.

Principalul simptom al cataractei este scăderea progresivă a vederii. Nu ne doare ochiul, nu avem secreții, nu este roșu, doar că scade progresiv vederea. Și atunci trebuie să facem neapărat un examen oftalmologic ca să excludem alte cauze. Cataracta din fericire, cu toate că este aproape cea mai frecventă afecțiune a ochiului după 60 de ani, este cea care se rezolvă aproape 100% și atunci trebuie să intervenim cât mai devreme.

Ați vorbit de tratarea cataractei, ne puteți spune cum se poate trata/vindeca cataracta și care sunt instrumentele pe care dumneavoastră ca medici le aveți pentru tratarea acestei afecțiuni?

Cataracta are un singur tratament și acela este chirurgical. Acum 20 de ani intervenția pentru cataractă era o operație dificil de făcut, mai greu suportată de pacienți, dar cu tehnologia de care dispunem astăzi în domeniul cataractei pot spune, din perspectiva unui chirurg cu experiență, că nu este o intervenție laborioasă, ea are loc în 10 minute, cu un succes deplin pentru pacienți.

Pacientul trebuie să știe că trebuie să operăm cataracta la timp, iar dacă este o cataractă care a evoluat relativ recent, recuperarea este foarte rapidă. În ce constă intervenția pentru cataractă: înlocuim cristalinul natural, cu care ne naștem, care este o lentilă într-un înveliș numit capsula cristaliniană, după ce se opacifiază cu unul artificia, clar. Cum v-am spus, procedura nu durează foarte mult, dispunem de aparatură de ultimă generație, la fel ca în alte țări. Intervenția este foarte ușor de suportat de către pacient, se face cu anestezie locală, chiar anestezie topică, se pun picături de 3 ori, la interval de 10 minute, iar intervenția efectiv durează maxim 10 minute. După aceea se pune de obicei un pansament. A doua zi după operație pacientul vede perfect, dacă sunt îndeplinite celelalte condiții: să vină la timp pentru intervenție și să nu aibă alte afecțiuni la nivelul ochiului care pot să scadă și ele vederea.

După operație nu are un regim de viață care să-l priveze de lucrurile pe care le făcea înainte, în principal are voie să facă orice. Singurele limitări țin de faptul că nu are voie să facă efort fizic mare, nu are voie să stea în praf, vânt și curent și trebuie să respecte o igienă oculară riguroasă. Dar recuperare este totală și rapidă, chiar de a doua zi.

Cu toate acestea sunt încă pacienți, care se tem de această intervenție. Ce le spuneți pacienților să nu mai aibă această teamă?

Discuția cu pacientul este foarte importantă și asigură jumătate din succesul unei intervenții. În primul rând trebuie să știm ce vrea pacientul de la această operație, iar el trebuie să știe ce putem noi să îi oferim, ce alte vicii de refracție putem corecta, ce tipuri de cristaline există și ce efecte adverse ar putea apărea. Noi de asemenea trebuie să știm foarte bine dacă pacientul încă lucrează, dacă este în câmpul muncii, ce profesie are, dacă este șofer profesionist, dacă lucrează la calculator, să îi putem recomanda varianta cea mai bună pentru el.

Ce tipuri de cristaline există?

În principiu, sunt 4 tipuri mari de implant: cristalin monofocal, care ne corectează acuitatea vizuală la distanță și rămânem cu ochelari pentru aproape; implantul monofocal toric, care ne corectează și astigmatismul și rămânem cu ochelari la aproape; implantul bifocal, care ne ajută să vedem bine la distanță și la o distanță intermediară. Există și implantul trifocal, care ne ajută la distanță, intermediar și aproape și în plus exită acum și un nou tip de implant, cu vedere extinsă, care ne ajută să vedem bine la distanță, intermediar și este foarte bun pentru șoferii profesioniști, pentru că aceste implanturi nu dau efecte de halouri. În principal, pentru persoanele care sunt active, care încă lucrează și au serviciu, se recomandă aceste implanturi trifocale, ele asigurând o vedere bună la aproape, intermediar și distanță. Deci ne creează o independență totală față de ochelari.

Care sunt celelalte afecțiuni care se pot corecta odată cu operația de cataractă?

Viciile de refracție care se pot corecta prin operația de cataractă sunt hipermetropia, miopia, astigmatismul și presbiopia. Celelalte afecțiuni din păcate nu se pot trata prin operația de cataractă.