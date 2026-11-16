Republica Moldova. Cetatea Soroca, unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din Republica Moldova, își suspendă temporar programul obișnuit de vizitare odată cu venirea sezonului rece. Măsura intră în vigoare luni, 16 noiembrie, și va fi valabilă până la 1 aprilie.

În această perioadă, monumentul va putea fi vizitat doar de grupuri organizate, în baza unei programări prealabile. Accesul va fi permis grupurilor formate din cel puțin 10 adulți sau 20 de copii. Persoanele care doresc să descopere cetatea în următoarele luni trebuie să anunțe din timp administrația și să stabilească o vizită.

Pentru informații suplimentare și rezervări, cei interesați pot apela numerele de telefon +373 697 45369 și +373 603 35832.

Amplasată pe malul drept al râului Nistru, Cetatea Soroca este unul dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură medievală din Republica Moldova. De-a lungul timpului, fortificația a avut un rol strategic în apărarea hotarelor estice ale Țării Moldovei. Totodată, aceasta asigura controlul unui important punct de trecere peste Nistru.

Istoria cetății începe în timpul domniei lui Ștefan cel Mare. Prima fortificație a fost construită din lemn, în jurul anilor 1499–1502. Ulterior, în prima jumătate a secolului al XVI-lea, în timpul domniei lui Petru Rareș, aceasta a fost reconstruită din piatră. Atunci a căpătat forma circulară pe care o păstrează și în prezent.

Fortăreața se remarcă prin arhitectura sa aparte. Are o formă circulară, patru turnuri de apărare și un turn de acces rectangular. Zidurile masive din piatră au aproximativ trei metri grosime și ajung până la 21 de metri în înălțime.

Configurația este diferită de cea a altor cetăți moldovenești. Cele cinci turnuri, dispuse simetric, și sistemul defensiv au transformat construcția într-un punct important de apărare împotriva atacurilor tătarilor și ale altor invadatori.

Datorită structurii și stării de conservare, Cetatea Soroca este considerată una dintre cele mai bine păstrate fortificații medievale din Europa de Est.

De-a lungul secolelor, cetatea a trecut prin numeroase încercări. A rezistat mai multor asedii și a fost martora unor evenimente importante din istoria regiunii.

Fortificația este legată și de legenda „Berzei Albe”, una dintre cele mai cunoscute povești din folclorul moldovenesc. Povestea vorbește despre curaj, sacrificiu și speranță și a devenit parte din identitatea locului.

Un alt element cu o puternică semnificație istorică este stema Moldovei. În perioada sovietică, capul de bour moldovenesc a fost înlăturat din cetățile de pe Nistru. Astăzi, Cetatea Soroca este singura fortăreață de pe teritoriul Republicii Moldova care și-a recuperat stema istorică. Aceasta este amplasată deasupra portalului principal și reprezintă un simbol al identității și demnității naționale.

Pentru a păstra monumentul și a-l pune în valoare, cetatea a trecut prin mai multe lucrări de restaurare. Prima intervenție majoră s-a desfășurat în perioada 2013–2015. Lucrările au fost realizate în cadrul proiectului transfrontalier „Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca și Suceava”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România–Ucraina–Republica Moldova. Proiectul a avut un buget total de trei milioane de euro. Din această sumă, două milioane de euro au fost alocate Cetății Soroca.

A doua etapă de restaurare a avut loc între 2021 și 2023. Lucrările au fost realizate în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca–Vaslui”. Intervențiile au inclus curățarea și conservarea zidăriei cu ajutorul unor soluții nanotehnologice. Totodată, au fost restaurate complet două cazimate, cunoscute și drept beciuri medievale.

În timpul lucrărilor a fost descoperită și o capcană defensivă numită „Gura de lup”. Aceasta este specifică fortificațiilor medievale moldovenești și oferă noi informații despre sistemele de apărare folosite în acea perioadă. Tot în cadrul acestei etape au fost instalate două ascensoare pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, accesul în cetate a devenit mai ușor pentru vizitatorii cu mobilitate redusă.