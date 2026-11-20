Donald Trump susține că Vladimir Putin i-ar fi spus că invazia Rusiei în Ucraina, declanșată în februarie 2022, nu ar fi avut loc dacă actualul președinte american s-ar fi aflat atunci la Casa Albă. Afirmația ar fi fost făcută în timpul discuțiilor purtate joi, în China, unde cei doi lideri s-au întâlnit în cadrul summitului la care a participat și președintele chinez Xi Jinping.

Donald Trump a relatat că l-a întrebat direct pe omologul său rus dacă ar fi decis să invadeze Ucraina în situația în care el ar fi fost președintele Statelor Unite în 2022. Potrivit liderului american, Putin i-ar fi răspuns: „Nu, (asta) nu s-ar fi întâmplat niciodată.”

Președintele SUA a reluat și afirmațiile sale privind alegerile prezidențiale americane din 2020, susținând din nou, fără dovezi, că scrutinul ar fi fost fraudat.

„Sincer, dacă alegerile nu ar fi fost trucate, iar eu nu ar fi trebuit să aştept patru ani, asta nu s-ar fi întâmplat niciodată.”

Președintele american a declarat că întâlnirea cu Vladimir Putin a inclus discuții despre posibilitatea opririi conflictului dintre Rusia și Ucraina. Potrivit lui Trump, liderul de la Kremlin și-ar fi exprimat dorința ca războiul să se încheie prin mijloace diplomatice. Declarațiile sale au fost relatate de Reuters și AFP.

Trump a afirmat că una dintre principalele dificultăți în negocierile pentru pace este relația dintre Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care a descris-o prin expresia „ura imensă”. Cu toate acestea, liderul american s-a arătat optimist în privința posibilității de a ajunge la un acord.

„Dar avem discuţii foarte bune”, a spus Trump vineri. „Cred că există şanse foarte mari să reuşim.”

Afirmațiile președintelui american privind intențiile lui Putin nu echivalează însă cu anunțarea unui acord de pace între Rusia și Ucraina.

Declarațiile lui Donald Trump au venit în timp ce operațiunile militare rusești din Ucraina au continuat, în pofida discuțiilor diplomatice purtate în China. Atacurile rusești au provocat moartea a trei persoane și rănirea altor nouă. De asemenea, au fost avariate poduri și elemente ale infrastructurii de transport.

În același timp, premierul polonez Donald Tusk a acuzat Rusia de o posibilă provocare intenționată, după prăbușirea unei rachete rusești pe teritoriul Poloniei.

Șeful guvernului de la Varșovia a afirmat că incidentul ar fi putut fi sincronizat cu exercițiile militare europene organizate în alte regiuni ale țării. Nici negocierile recente mediate de Statele Unite la Abu Dhabi nu au adus progrese importante în direcția încheierii războiului din Ucraina, care se apropie de cinci ani de la declanșarea invaziei ruse.

Președintele american a fost întrebat și despre relația sa cu Vladimir Putin, după ce, în timpul vizitei din China, s-a referit în mai multe rânduri la liderul rus folosind termenul de „prieten”. Donald Trump a fost întrebat dacă îl consideră pe Putin și un prieten al Statelor Unite, însă nu a oferit un răspuns direct.

„Nu pot vorbi în numele Americii”, a declarat președintele american.

Ulterior, acesta a vorbit despre relația personală cu omologul rus și a revenit asupra anchetei federale privind încercările Rusiei de a influența alegerile prezidențiale americane din 2016. Trump a respins din nou investigația, pe care a descris-o drept o acțiune politică îndreptată împotriva sa.

„Am avut de-a face cu Putin” încă de la „falsa înşelătorie cu Rusia, Rusia, Rusia”, a spus Trump, referindu-se la ancheta Departamentului de Justiție. Președintele american a continuat să susțină că investigația a fost motivată politic. „A fost o înşelătorie inventată de democraţi” şi „probabil m-a ajutat să câştig”, a declarat acesta.

În ceea ce privește legătura sa cu liderul de la Kremlin, Trump a afirmat că relațiile dintre ei au rămas bune.

„Îl consider o persoană cu care am o relaţie foarte bună”, a spus Trump. „De fapt, este foarte bună.”