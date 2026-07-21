Noja Paladia, considerată cea mai bătrână persoană din România, și-a sărbătorit ziua de naștere pe 20 iulie, când a împlinit 111 ani, potrivit Primăriei Cugir. Femeia locuiește în Cugir și a fost sărbătorită alături de familie, înconjurată de copii, nepoți și strănepoți.

Cu această ocazie, Noja Paladia a primit vizita reprezentanților autorităților locale. Primarul din Cugir și directoarea Centrului Cultural „Valentin Uritescu” i-au transmis felicitări și i-au oferit un buchet de flori, o diplomă și o sumă simbolică.

Născută pe 20 iulie 1915, Noja Paladia deține oficial statutul de cea mai vârstnică persoană aflată în viață din România. Femeia și-a primit musafirii cu bucurie și le-a transmis un mesaj optimist.

„Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor!”, le-a spus Noja Paladia, potrivit unui mesaj publicat de autoritățile locale pe rețelele de socializare.

Potrivit Primăriei Cugir, organizația Gerontology Research Group (GRG) i-a confirmat oficial statutul de supercentenară pe 16 aprilie 2026, după verificarea documentelor demografice.

Conform aceleiași surse, Noja Paladia ocupă locul 124 în clasamentul mondial al celor mai longevive persoane aflate în viață.

„Povestea de viață a doamnei Paladia se întinde pe o axă temporală remarcabilă. O linie dreaptă de patru generații: de la anul nașterii sale, anul 1915 și până la cea mai recentă generație a familiei, reprezentată de stră-strănepoți, născuți un secol mai târziu în anul 2015.

În prezent, doamna Paladia se bucură de o îngrijire exemplară în propriul cămin. Fiica dânsei, în vârstă de 76 de ani, îi este alături zi și noapte, având grijă de ea în permanență. Întreaga familie extinsă se implică activ, cu devotament, pentru a-i asigura toate condițiile necesare unei bătrâneți liniștite.

Faptul că o astfel de personalitate își scrie povestea aici, la Cugir, aduce o mândrie firească întregii comunități și oferă orașului nostru o recunoaștere binemeritată la nivel internațional. Această longevitate este dovada incontestabilă a calității vieții din zona Cugir, confirmând faptul că valorile și tradițiile noastre locale sunt benefice.

Transmitem doamnei Noja Paladia cele mai calde felicitări, urări de sănătate deplină, liniște sufletească și întreaga noastră recunoștință!”, au transmis reprezentanții Primăriei din Cugir pe pagina de Facebook.

La aniversarea celor 111 ani, Noja Paladia a avut familia aproape. Copiii, nepoții și strănepoții i-au fost alături pentru a marca împreună această vârstă impresionantă.