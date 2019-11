Locuitorii din orașul Alexandria sunt în stare de șoc după ce au aflat de faptul a două femei au fost bătute cu agresivitate de tâlhărite de un bărbat în seară de joi, potrivit România TV.Prima victimă a monstrului de la Alexandria, în vârstă de 37 de ani, a povestit sub protecția anonimatului că a fost urmărită seara și atacată în scara blocului unde locuia.

Femeia a declarat că :

,, M a lovit pe la spate, m-a lovit în creștet, am căzut și a încercat să fug ca să nu mă violeze.Mi- furat geanta cu bani și alimente și a fugit. Mi a dat drumul și am reușit să fug, am ajuns acasă, unde m a văzut băiețelul,iar părinții s-au dus la o vecină și au sunat la 112. Femeia cealaltă care a fost lovită se pare de același agresor, în apropierea blocului meu, am înțeles că a fost și ea lovită grav în spate și în cap , dar și cu picioarele, fiind în stare gravă”, a spus tânăra.

Ea se teme pentru viața ei deoarece bruta nu a fost prinsă. În aceste momente poliția e în alertă , agresorul nefiind fost găsit după 4 zile de la incidentul cumplit. Față spune că la nici 15 metri distanță , bărbatul a bătut cu bestialitate o femeie de 62 de ani, care a fost dusă în stare critică la spitalul din București, fiindu-i furată și ei geanta.Modul de acțiune pare a fi identic, ele fiind urmărite înainte de a fi agresate, într-o zona apropiată.

Femeia de 37 de ani se teme să mai iasă din casă pentru viața ei și a fiului ei. Doctorița Monica Pop spune că agresorul este un bolnav spihic. Daniel Surugiu, spune că sărăcia duce la astfel de fapte, în poliție find 20 % deficit de personal, 10 % fiind angajați pe pile, 20 % fiind polițiști fără expeientă iar 50 la sută din efectiv lucrează în stradă.

Te-ar putea interesa și: