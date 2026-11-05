De câte ori parcurg texte din perioada Revoluției Culturale ceaușiste mă mir că țările capitaliste nu s-au sufocat sub mormanul de mizerie socială, economică și politică în care se zbăteau în timp ce țările estice mergeau neabătut pe calea societății socialiste multilateral dezvoltate! Cu atâta convingere vorbeau propagandiștii din presa comunistă!

Astăzi vă propun un text din 1982, adică după 11 ani de perfecționare a fanfarei cultului personalității declanșat după Tezele din Iulie 1971 ale lui Nicolae Ceaușescu. Tema era un curent abia apărut în Occident, Punk, un gen al rock-ului greu de digerat chiar și pentru publicul obișnuit cu stridențele artistice. Așa că era și mai ușor de ridiculizat de presa românească. Dar nu doar ridiculizarea se simte în textul ce urmează.

Punk-ul nu e privit doar ca o ciudățenie artistică, dar și ca o consecință a lumii care l-a zămislit.

Propagandă? Evident. Bine făcută? Nu, mi se pare infantilă și ineficientă pentru simpul fapt că nimeni nu mai credea ce se putea citi în gazetele socialiste.

(Almanahul Estival Luceafărul – ediția din 1982. Autor Nicolae Nicoară)

Își zic „Blestemații“, „Cîinii gata să muște și să crape“, „Strangulații“ și așa mai departe, dar „spectacolele“ lor se aseamănă între ele ca două picături de apă.

Pe scenă, trei sau patru indivizi dintre care unul, de obicei solistul vocal, este și conducătorul grupului, terorizează corzile chitarelor, își schingiuiesc fără pic de milă propriile coarde vocale, iscînd decibeli cît la decolarea de urgență a unui reactor „Phantom“! „Dorește-mi moartea, dorește-mi moartea! Viața n-o mai suport !“, urlă în disperare Johnny Sângerosul, solistul vocal și șeful formației „Cîinii gata să muște și să crape“, zbătîndu-se ca-ntr-o febră de zile mari...

De obicei sălile în care se prezintă astfel de „spectacole“ nu au scaune. Spectatorii vor să danseze. Și chiar dansează.

Îmbrăcați în straie ferfenițite, prinse cu ace de gămălie sau lipite cu leucoplast, amatorii de punk-rock au părul vopsit de obicei in galben, în verde, în roșu, dar și în culoarea vîntului turbat... Mai bine zis smocul de păr, pentru că moda lor este de cele mai multe ori o coamă de cal localizată pe creștet și prinsă în câlige pentru rufe, pentru a sta... țeapănă!

Unele fetișcane, unii juni în dorința de a-și spori și desăvîrși frumusețea și-au spintecat nasul și urechile și buzele cu ace de siguranță! Unora le curge sînge din nas, din buze, dar asta nu-i deranjează... Din cînd în cînd, unul dintre membrii formației destupă cîte o sticlă cu bere și-i împroașcă pe înfierbintații dansatori cu suc de... hamei.

Entuziasmați de acest nou element intervenit în viața lor, dansatorii își văd mai departe de „pogo“. Dușul rece le priește... Unul dintre ei, făcut foc că altul, care se scălămbăia în coasta lui, nu i-a răspuns la un... răcnet, îl prinde pe acesta de acul de siguranță ancorat de buză și ureche, și trage. Și-i rupe buza! Cel deposedat de originala podoabă nu se sinchisește, parcă n-ar fi fost vorba de falca lui, parcă nici n-ar fi băgat de seamă că pe piept i se prelinge o șuviță de singe...

Astfel de „spectacole“ au loc seară de seară noapte de noapte la barurile „Wartex“ și „Roxa“ din Londra, la cluburile „Rat“ și „Bowery“ din Boston, la luxoasele pivnițe „Mina albastră“ din Paris și „Punkhouse“ din Berlinul Occidental și în multe, foarte multe localuri și săli de spectacole din Europa și din întreaga lume „liberă".

McLaren, managerul grupului „The Sex Pistols“, declara unui corespondent : „Punk-rockul s-a născut din dorința de a convinge că violența este fructul copiilor vagabonzi, care hoinăresc pe străzile marilor orașe“ !!!

Profesorul March, care conduce la Universitatea Oxford cercetările legate de problema agresivității tinerilor din țările occidentale, susține ideea potrivit căreia mișcarea punk este strîns legată de șomaj, de deziluziile și decepțiile tinerilor.

În parte, cele afirmate de profesorul March sunt adevărate. Tinerii aceștia s-au urcat pe scenă pentru că nu au găsit de lucru. Chitaristul bas al formației „The Sex Pistols“ a colindat un an întreg toată Londra în căutarea unui loc de muncă prin care să-și asigure existența.

Nu este deci de mirare că în Anglia, și în Statele Unite, și în R.F. Germania, și în Italia a prins foarte repede cîntecul formației ai cărei membri se duc de... zgardă (!), parcă ar fi „cîini gata să muște și să crape“:

La început se părea că mișcarea aceasta arunca mănușa societății capitaliste contemporane. Apoi, mai repede decit s-ar fi bănuit, ea s-a transformat într-un simplu mijloc de scos bani. Cît mai mulți bani!

Fiindcă punk-rockul nu mai este in momentul de față decit expresia ultimă pînă la care poate să decadă omul în climatul social și politic al lumii capitaliste.

În ceea ce privește așa-numita cultură punk-rock, credem că afirmația aceluiași McLaren, publicată în revista „Daily Mirror“, ne va scuti de orice comentariu: „Manevrez — da, acesta este cuvîntul exact — manevrez deci patru băieți imbecili, fără brumă de talent, care nu numai că nu au idee de muzică, dar au dificultăți foarte serioase cu scrisul și cu cititul. De ce o fac ? Pentru bani și pentru glorie !“

Unii spun că punk-rockul s-a născut în chip de moștenitor al tronului! Așa o fi, s-ar fi născînd ei, punk-rockiștii, ca moștenitori ai tronului, dar sfîrșesc lamentabil, trist ca niște bufoni.