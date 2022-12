Doliu în modă! Creatoarea stilului punk s-a stins din viață. A revoluționat lumea modei. Video

Vivienne Westwood, cea care a inventat stilul punk și new wave din anii 1970, s-a stins din viață la 81 de ani. Ea a murit în locuința sa din Clapham, o suburbie din sud-vestul Londrei, Marea Britanie, iar tragica veste a fost anunțată de apropiații designerului.

„A murit liniștită și înconjurată de familia ei, în Clapham, sudul Londrei. Lumea are nevoie de oameni ca Vivienne pentru a face o schimbare în bine”, este mesajul lăsat de casa de modă în comunicatul postat pe Twitter. „Voi continua cu Vivienne în inima mea. Am lucrat cu ea până la sfârșit și mi-a oferit o mulțime de lucruri cu care să mă descurc”, a completat soțul lui Vivienne, Andreas Kronthaler.

De-a lungul carierei sale, Vivienne Westwood s-a ocupat de ținutele celor mai cunoscuți oameni din lume, printre care ale modelul Dita Von Teese, care a ales o rochie violet pentru nunta cu Marilyn Manson. Ea a colaborat și cu Prințesa Eugenie, care a purtat trei creații Westwood la ceremonia Prințului William cu Kate Middleton.

29th December 2022.

Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.

The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV

— Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022