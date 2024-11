Sport FCSB, șanse ratate și schimbări necesare. Ce spune Duckadam







FCSB se află într-o perioadă dificilă, marcată de critici din partea fostelor legende ale clubului, care semnalează lipsa de ambiție și de coeziune în jocul echipei. Criticile aduse de Helmuth Duckadam și de antrenorul Eliad Charalambous subliniază necesitatea unor schimbări tactice și a unei atitudini mai concentrate în teren.

Duckadam critică lipsa de ambiție a lui Darius Olaru

Helmuth Duckadam, fostul mare portar al Stelei și câștigător al Cupei Campionilor din 1986, a lansat critici la adresa căpitanului FCSB, Darius Olaru, după un joc sub așteptările echipei. „Nu am văzut ambiție, nu am văzut dorință la Olaru”, a declarat Duckadam într-o intervenție la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport 1.

Acesta a sugerat că perioada incertă a transferului ar fi afectat performanțele jucătorului: „Poate l-a afectat și treaba cu plecatul, s-au aruncat cu sume în cazul lui. Când nu se mai vorbește de plecare, poate înseamnă că nu mai ești dorit.” De asemenea, el a criticat și evoluțiile altor doi jucători, Edjouma și Baeten, considerându-i „foarte slabi” în ultima perioadă.

Chiricheș și Târnovanu, jucătorii care au strălucit la FCSB

Fostul portar a avut și cuvinte de laudă pentru alți doi jucători din tabăra FCSB: „Din punctul meu de vedere, Chiricheș și Târnovanu au fost cei mai buni de la FCSB”, a subliniat Duckadam.

În opinia acestuia, FCSB a suferit la capitolul „ultima pasă”, iar unii jucători nu au reușit să contribuie semnificativ în acest sens. „Șut a lipsit foarte mult. Edjouma nu poate juca acolo. Nici Baeten”, a continuat fostul mare portar, sugerând în schimb o modificare în schemă, cu Chiricheș jucând pe un post de mijlocaș, iar Ngezana fiind titular în centrul apărării.

FCSB, șansă irosită în Superligă

FCSB a ratat oportunitatea de a urca pe podiumul Superligii, rămânând pe locul 6 în clasament, la un punct distanță de rivala Rapid, aflată sub linia play-off-ului.

Antrenorul Eliad Charalambous a comentat despre înfrângerea echipei, subliniind că „ În aceste meciuri, când ai ocazii cum au fost ale noastre și nu marchezi, poți să plătești. Asta s-a întâmplat.”

Charalambous a adăugat că echipa trebuie să se regrupeze și să meargă mai departe, având în vedere că duminică urmează un alt meci important, relatează Gsp.ro