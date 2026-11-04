Pui pe sticlă, rețeta de odinioară. Trucul pentru o friptură ca la rotisor

Pui pe sticlă, rețeta de odinioară. Puiul pe sticlă este una dintre rețetele care amintesc de mesele pregătite de bunici, când o friptură gustoasă se făcea din câteva ingrediente obișnuite. Preparatul se gătește la cuptor, cu usturoi și condimente, iar rezultatul este un pui rumenit la exterior, cu o carne fragedă la interior. Rețeta poate fi pregătită acasă, fără ingrediente costisitoare.

Înainte ca puiul la rotisor să fie disponibil la tot pasul, multe gospodine foloseau o metodă ingenioasă pentru a pregăti friptura în cuptor. Așezau puiul întreg pe o sticlă, îl condimentau și îl lăsau să se rumenească încet. Preparatul era servit, de regulă, cu cartofi, mămăligă sau mujdei de usturoi.

Unul dintre avantajele acestei rețete este că nu necesită o listă lungă de cumpărături. Condimentele pot fi adaptate după gust, însă usturoiul, boiaua și cimbrul oferă fripturii aroma familiară a preparatelor de casă.

Ingrediente pentru 4-6 porții:

1 pui întreg, de aproximativ 1,5 kg

3-4 căței de usturoi

2 linguri de ulei

1 linguriță de boia dulce

1 linguriță de cimbru uscat

Sare, după gust

Piper negru, după gust

200-300 ml de apă pentru tavă

Un suport vertical pentru friptură, rezistent la temperatura cuptorului

Opțional, pentru garnitură:

4-5 cartofi

1 ceapă

1 morcov

Puțin ulei, sare și piper

În varianta veche se folosea o sticlă de bere desfăcută. Pentru pregătirea acasă, un suport vertical special pentru cuptor este o alternativă mai sigură, deoarece sticlele obișnuite pot crăpa la temperaturi ridicate.

Rețeta apare și pe blogul culinar Romanian Cuisine in USA, dedicat preparatelor românești transmise din generație în generație. Varianta publicată în 2011 folosește ingrediente puține și propune servirea fripturii cu garnituri tradiționale.

Primul pas este pregătirea cărnii. Puiul se curăță de eventualele resturi de pene și se tamponează bine cu prosoape de hârtie, inclusiv în interior. Nu este necesară spălarea cărnii crude sub jet de apă. Separat, într-un bol, se amestecă uleiul cu sarea, piperul, boiaua dulce, cimbrul și usturoiul zdrobit. Compoziția se întinde pe întreaga suprafață a puiului, inclusiv sub aripi și în zona pulpelor.

Pentru un gust mai intens, carnea condimentată poate fi lăsată aproximativ 30 de minute la frigider, înainte de introducerea în cuptor.

Puiul se fixează în poziție verticală pe suportul special, așezat într-o tavă suficient de adâncă pentru a colecta grăsimea și sucurile eliminate în timpul coacerii. În tavă se adaugă apă, iar cuptorul se încălzește la 180 de grade Celsius.

Pentru un pui de aproximativ 1,5 kilograme, timpul de coacere poate fi de 75-90 de minute, în funcție de cuptor și de dimensiunea păsării. Pe parcursul preparării, carnea poate fi stropită de câteva ori cu lichidul adunat în tavă. Astfel, suprafața capătă o culoare apetisantă, iar condimentele rămân distribuite uniform.

Puiul este gata atunci când temperatura internă ajunge la minimum 74 de grade Celsius, verificată cu un termometru alimentar în partea cea mai groasă a cărnii, fără atingerea osului.

După scoaterea din cuptor, friptura trebuie lăsată aproximativ 10-15 minute înainte de porționare.

În bucătăria românească, puiul pe sticlă se potrivește cu garnituri simple, pregătite din ingrediente care se găsesc în aproape orice gospodărie.

Cartofii copți reprezintă una dintre cele mai potrivite variante. Aceștia pot fi tăiați în bucăți mari, condimentați cu sare, piper și cimbru și așezați în tava de la cuptor, dacă există suficient spațiu.

O altă combinație este cea cu mămăligă caldă și mujdei de usturoi. Friptura poate fi servită și cu piure de cartofi sau murături de casă.

Secretul acestei rețete stă în simplitate. Nu sunt necesare sosuri complicate sau ingrediente sofisticate, ci un pui bine condimentat, o temperatură potrivită și suficient timp pentru rumenire. Este unul dintre acele preparate care pot aduce la masa de duminică gustul mâncărurilor pregătite odinioară în familie.