Zacusca de pește este una dintre rețetele pescărești mai puțin întâlnite în gospodăriile din România, dar bine cunoscută în zona Dobrogei. Se prepară cu pește, ardei copți, ceapă, morcov și roșii, iar rezultatul este o cremă aromată care poate fi păstrată la borcan.

Zacusca este asociată cel mai des cu vinetele și ardeii copți, însă în bucătăria pescărească există și o variantă în care ingredientul principal este peștele. În Tulcea sunt întâlnite rețete de zacuscă de pește în care se folosesc, pe lână pește, ardei capia, ceapă, morcov și roșii. Preparatul se fierbe lent, iar la final poate fi pus în borcane sterilizate pentru a fi păstrat mai mult timp.

Rețeta poate fi adaptată în funcție de peștele disponibil. Sunt folosite diferite specii, precum somnul, șalăul sau macroul, important fiind ca peștele să fie bine curățat de oase înainte de a ajunge în compoziție.

Pentru aproximativ 18-20 de borcane de 370 de grame, o variantă pescărească din zona Tulcea folosește următoarele ingrediente:

3 kg de pește curățat, fără cap și coadă

1,5 kg de ceapă

500 g de morcov

2 kg de roșii bine coapte

2 kg de ardei capia roșii

500 ml de ulei

250 ml de oțet

1 linguriță de zahăr

sare, după gust

foi de dafin

piper

usturoi

ardei iute, după preferință

Cantitățile pot fi reduse proporțional dacă vrei să pregătești doar câteva borcane.

Peștele se curăță foarte bine, se spală și se gătește înainte de a fi adăugat în zacuscă. Una dintre metodele folosite este fierberea până când carnea se desprinde cu ușurință de pe oase. După răcire, trebuie îndepărtate cu atenție toate oasele.

Carnea poate fi apoi mărunțită, astfel încât să se distribuie uniform în compoziție.

Ardeii capia se coc, se lasă să se răcească, apoi se curăță de pielițe, cotoare și semințe. Pot fi tocați mărunt sau trecuți prin mașina de tocat.

Roșiile bine coapte se transformă în suc sau într-un sos mai gros. În unele rețete pescărești, acestea sunt fierte separat și apoi strecurate pentru îndepărtarea semințelor și a pielițelor.

Ceapa se curăță și se toacă mărunt, iar morcovul se rade sau se mărunțește cu ajutorul unui robot de bucătărie.

Uleiul se pune într-un vas încăpător, apoi se adaugă ceapa și morcovul. Se gătesc la foc potrivit până când încep să se înmoaie. Se adaugă ardeii copți, sosul de roșii și carnea de pește mărunțită. Compoziția trebuie amestecată periodic pentru a nu se prinde de fundul vasului. Urmează condimentele: sare, piper, foi de dafin, usturoi și, dacă îți place gustul mai intens, puțin ardei iute.

În unele rețete se adaugă și puțin oțet și zahăr, care ajută la echilibrarea gustului dulce al legumelor și a aromei de pește.

Zacusca se lasă să fiarbă la foc mic până când compoziția scade și devine densă. Unul dintre semnele că preparatul este gata este apariția unui strat fin de ulei la suprafață, criteriu folosit și la alte tipuri de zacuscă.

Pentru păstrare, borcanele trebuie spălate și sterilizate în prealabil. Zacusca fierbinte se pune în borcanele calde, lăsând puțin spațiu până la margine. Acestea se închid bine, după care se sterilizează din nou. Într-o rețetă pescărească este recomandată o sterilizare de aproximativ 30-40 de minute.

Borcanele trebuie lăsate să se răcească treptat înainte de a fi depozitate într-un loc răcoros și ferit de lumină.

Zacusca de pește poate fi servită rece, pe felii de pâine proaspătă sau prăjită. Gustul este diferit de cel al zacuscăi clasice de vinete, iar combinația dintre ardeiul copt, roșii și pește o transformă într-un aperitiv consistent, specific bucătăriei pescărești.