Macrou la cuptor cu legume. Un prânz rapid, sănătos și ideal pentru întreaga familie

Macroul la cuptor cu legume se numără printre cele mai inspirate alegeri pentru un prânz rapid și echilibrat. Preparatul este ideal atât pentru cei care urmează o dietă, cât și pentru cei care își doresc o masă completă, fără efort. În zilele cu dezlegare la pește din postul Crăciunului, acesta poate fi pregătit în câteva minute.

Ingrediente necesare

2 buc. macrou proaspăt sau congelat

2 dovlecei

1 ardei roșu

1 morcov

5-6 roșii cherry

1 praf de sare/piper

2 căței de usturoi

pătrunjel verde tocat

zeama de la o jumătate de lămâie

Pentru început, cuptorul se încinge la 180 de grade. Între timp, macroul se curăță cu atenție. Se îndepărtează capul, coada și măruntaiele, apoi se spală bine sub jet de apă rece. Este esențial să fie îndepărtată și membrana neagră din interior, pentru că aceasta poate da un gust amărui. După spălare, peștele se tamponează cu prosoape de hârtie pentru a elimina excesul de apă.

Legumele se taie în bucăți de dimensiuni apropiate, astfel încât să se gătească în același timp. Fie că alegi morcovi, ardei, dovlecei, roșii cherry sau un mix congelat, toate trebuie așezate într-un strat uniform pe fundul tăvii.

Macroul se așază direct peste legume. Se presară sare și piper, iar usturoiul feliat se distribuie deasupra pentru a intensifica aroma. Peștele absoarbe rapid condimentele, iar legumele capătă un gust aparte. Preparatul se introduce în cuptorul preîncălzit timp de aproximativ 30 de minute.

După ce tava este scoasă din cuptor, deasupra preparatului se presară pătrunjel proaspăt tocat. De asemenea, zeama de lămâie adăugată la final intensifică gustul și aduce un echilibru perfect între aromele dulci ale legumelor și cele delicate ale peștelui.

Preparatul se servește cald, direct pe un platou mare sau împărțit în porții individuale, alături de salată, pâine prăjită sau o garnitură ușoară. Legumele pot fi adăugate în funcție preferințe.