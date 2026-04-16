Rețeta rapidă de somon cu unt, gata în doar 25 de minute

Dacă vrei să prepari o cină gustoasă fără să petreci ore întregi în bucătărie, somonul cu unt este alegerea ideală. Această rețetă simplă promite un preparat suculent, cu arome delicate, gata în doar 25 de minute, potrivit The Guardian.

Georgina Hayden recomandă o rețetă care transformă somonul într-un adevărat răsfăț culinar. Pentru a nu pierde niciun strop din sosul picant și untos, servește fileurile de somon peste orez lipicios, care absoarbe perfect aromele.

Combinația clasică de somon și sos de soia cu miere rămâne un favorit în bucătăria noastră, potrivită atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Însă, uneori, îmi place să adaug un twist preparatelor cunoscute. În această rețetă, am înlocuit mierea cu un dressing pe bază de gochujang, aducând o notă subtil picantă și o profunzime aparte, completată de gustul catifelat al untului.

Deși poate părea surprinzător, untul este folosit frecvent în Japonia alături de sosul de soia – combinație cunoscută sub denumirea de „unt shoyu” – și rezultatul este delicios. Cel mai bine se servește somonul deasupra unui pat de orez lipicios, care absoarbe perfect sosul aromat, alături de legume verzi gătite la abur pentru un echilibru de savoare și textură.

1 lingură de ulei de susan,

4 linguri de sos de soia,

2 lingurițe de pastă de gochujang,

2 căței de usturoi, curățați și dați pe răzătoare,

o bucată de ghimbir curățată și dată pe răzătoare,

½ linguriță de zahăr tos,

4 fileuri de somon cu piele, pescuite sustenabil,

Sare de mare și piper alb,

70 g unt nesărat,

150 g muguri de fasole,

Orez lipicios , pentru servire,

O mână de alune prăjite tocate,

10 g coriandru.

Preîncălziți cuptorul la 220°C (200°C cu ventilator). Într-o tavă de copt, combinați jumătate din uleiul de susan cu sosul de soia, pasta de gochujang, usturoiul, ghimbirul și zahărul. Condimentați fileurile de somon cu sare și piper alb, apoi așezați-le în amestecul aromat, cu pielea în sus. Presărați câteva bucățele de unt și coaceți 10 minute.

Între timp, amestecați mugurii de fasole cu restul de ulei de susan. Scoateți tava, adăugați legumele și mai coaceți încă 5 minute, până când peștele este perfect gătit. Serviți somonul peste orez lipicios și decorați cu muguri de fasole prăjiți, arahide tocate și frunze proaspete de coriandru.

