Somonul și cea mai frecventă greșesală în bucătărie. Sfaturile unui maestru bucătar francez

Mulți dintre noi credem că prepararea somonului este simplă, însă nu este chiar așa. Celebrul bucătar francez Joel Mielle a oferit câteva sfaturi pentru cei care doresc să gătească fără greșeli acest pește delicios.

Somonul poate deveni cu adevărat fraged și suculent atunci când este servit alături de un ingredient simplu foarte apreciat de bucătarii francezi. Considerat atât sănătos, cât și gustos, vestea bună e că acest pește poate fi ușor de gătit și acasă.

Mai trebuie menționat faptul că, indiferent dacă îl gătiți pentru prânz sau cină, somonul oferă o multitudine de variante culinare, fiind ușor de adaptat cu diverse condimente, marinade sau sosuri, în funcție de gustul fiecăruia.

O rețetă recomandată de bucătarul francez Joel Mielle, fost proprietar de restaurant și fondator al site-ului Recipe30, exemplifică pe înțeles acest lucru. Pentru a obține un „somon ca la restaurant” acasă, Joel recomandă un sos cu un ingredient surpriză: spanacul proaspăt.

„Adaug spanac proaspăt pentru a obține un sos bogat cu o ușoară notă acrișoară”, explică el. Rezultatul este un somon care păstrează acea textură un pic grasă, dar sănătoasă.

Pentru rețeta recomandată de Joel Mielle aveți nevoie de următoarele ingrediente:

Pentru somon: Două bucăți de file de somon (fără piele), sare și piper și o lingură de unt nesărat.

Pentru pielea somonului: Două piei de somon, scoase dintr-o singură bucată, câteva picături de ulei de măsline și un vârf de cuțit de fulgi de sare.

Pentru sos aveți nevoie de: 120 ml de vin alb sec, o șalotă potrivită (ceapă franțuzească), tocată mărunt, 180 ml de smântână dublă, o linguriță de muștar, suc de la o lămâie, 60 g de spanac proaspăt, tocat, sare și piper alb, după gust,

Pentru început, preîncălziți cuptorul la 190°C (sau 170°C dacă este cu ventilator) ori la treapta 5 pentru cei care gătesc pe gaz. Îndepărtați cu grijă pielea de somon, având grijă să rămână întreagă.

Pregătiți o tavă tapetată cu hârtie de copt și așezați pieile de somon. Ungeți fiecare bucată cu unt topit pe ambele părți și asezonați ușor cu sare și piper. Acoperiți cu o altă foaie de hârtie de copt pentru a se putea coace uniform. Se lasă la cuptor timp de 25–30 de minute, până când pielea capătă o nuanță aurie și o textură crocantă.

Pe măsură ce pieile de somon capătă o crustă aurie în cuptor, atenția se mută asupra sosului. Într-o cratiță se adaugă vinul alb, sucul de lămâie și ceapa, care sunt lăsate să fiarbă la foc mic până scade.

Apoi adăugați muștarul și smântâna, care, împreună cu un praf de sare și piper, se transformă într-un sos după doar câteva minute de fierbere lentă. Spanacul se adaugă la final și se lasă să se înmoaie un pic, pentru a-și păstra culoarea.

Acum urmează gătirea somonului. Fileurile sunt presărate cu sare și piper, apoi așezate într-o tigaie de teflon în care topiți o bucată de unt la foc foarte mic. Gătite sub capac două-trei minute pe fiecare parte, fără a-l rumeni deloc. Apoi, somonul este așezat pe farfurii, iar sosul cu spanac se toarnă din belșug deasupra și se adaugă pielea crocantă de somon.