Unde poți să ții sticla cu ulei de măsline pentru a preveni râncezirea

Uleiul de măsline își pierde rapid prospețimea dacă este depozitat necorespunzător. Expunerea la lumină, căldură sau aer accelerează procesul de oxidare, transformând uleiul într-un produs rânced, avertizează un expert în domeniul alimentar de la Quality Bottles.

Mulți dintre noi depozităm uleiul de măsline pe raftul din bucătărie, fără să ne gândim că poate influența calitatea sa. Pentru a preveni râncezirea și a păstra prospețimea aromelor, sticla trebuie ferită de lumină și căldură.

Cel mai potrivit este să păstrezi uleiul într-un dulap întunecos, departe de aragaz și de ferestrele prin care pătrunde soarele. Temperatura optimă este între 14 și 18 grade Celsius, condiție care ajută la menținerea proprietăților nutritive și gustative ale uleiului.

De asemenea, și ambalajul contează: recipientele închise etanș, preferabil din sticlă închisă la culoare, limitează oxidarea uleiului și încetinesc procesul de degradare. Respectând aceste reguli simple, uleiul de măsline își păstrează prospețimea mai mult timp, evitând apariția gustului rânced.

Uleiul de măsline rămâne un produs de bază în bucătării, fie pentru prăjit, fie pentru a da gust salatelor. Specialiștii atrag însă atenția că, în contextul prețurilor tot mai ridicate, mulți consumatori risipesc bani fără să realizeze că din cauza depozitării necorespunzătoare a uleiului contribuie la alterarea lui.

Rowland King atrage atenția că depozitarea acestuia lângă aragaz sau în lumina directă a soarelui „este una dintre cele mai rapide modalități de a-l strica” și că această greșeală „este mult mai răspândită decât își dau seama oamenii”.

King explică că atât căldura, cât și lumina accelerează oxidarea uleiului, degradând antioxidanții naturali și afectând aroma, gustul și calitatea nutrițională. În cele din urmă, uleiul devine rânced.

Având în vedere creșterea costurilor uleiului de măsline în ultimii ani, depozitarea necorespunzătoare poate genera pierderi mai mari pentru gospodării decât s-ar estima.

„Uleiul de măsline este extrem de sensibil la căldură și lumină. Ambele accelerează oxidarea, ceea ce descompune antioxidanții naturali ai uleiului și îi face să piardă aroma, gustul și calitatea nutrițională. În cele din urmă, devine rânced.”

Uleiul de măsline este recunoscut pentru conținutul său bogat în acizi grași mononesaturați. Acești acizi joacă un rol esențial în menținerea sănătății cardiovasculare, contribuind la reducerea colesterolului „rău” și la protejarea arterelor. Cercetările arată că includerea regulată a uleiului de măsline în dietă poate reduce riscul apariției bolilor de inimă și sprijină echilibrul metabolic.

Pe lângă beneficiile pentru inimă, uleiul de măsline este un veritabil antioxidant. Proprietățile sale antiinflamatorii contribuie la prevenirea unor afecțiuni cronice și susțin sănătatea sistemului digestiv, stimulând digestia și reducând disconfortul gastric.

Utilizarea uleiului de măsline nu se limitează însă la alimentație. În domeniul cosmetic, acesta este folosit pentru hidratarea și regenerarea pielii, reducând uscăciunea și iritațiile. Este apreciat și pentru efectele benefice asupra părului, conferindu-i elasticitate, strălucire și rezistență.

Astfel, uleiul de măsline nu este doar un ingredient necesar la gătit, ci și ca un produs natural cu multiple întrebuințări terapeutice și cosmetice, consolidându-și reputația de „aur lichid” al dietei mediteraneene.

