De ce a sărit prețul macroului la 330 de lei/kg în Republica Moldova. Explicația ministrului Economiei. Video

Republica Moldova. Prețurile au crescut la import, însă majorarea nu este dublă. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu, explicând că scumpirea macroului este cauzată în mare parte de factori externi, cum ar fi reducerea cotelor de pescuit în Oceanul Pacific și Atlanticul de Nord. Ministrul a subliniat că statul nu poate reglementa prețurile pe raft, deoarece peștele nu este produs social.

Potrivit ministrului, în perioada 2023–2025, prețul de import al macroului a urcat de la aproximativ 2,45 dolari la 3,3 dolari per kilogram, echivalentul a circa 56 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 35%.

„Prețurile au crescut la import, însă noi, ca stat, nu putem interveni pentru a reglementa prețurile la raft. Suntem o economie de piață, iar reglementarea se aplică doar produselor sociale. Peștele nu face parte din această categorie”, a explicat Osmochescu pe 12 noiembrie, înaintea ședinței Guvernului.

El a mai precizat că reducerea cotelor de pescuit la nivel internațional a fost un factor decisiv. În Oceanul Pacific, acestea au fost diminuate cu până la 60%, iar în Atlanticul de Nord, cu până la 23%, în special pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Ministrul a subliniat că Republica Moldova continuă să beneficieze de Acordul de liber schimb cu Islanda și Norvegia, țări membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, care permit importul de macrou fără taxe vamale. „Acestea sunt date în contextul importului și al prețurilor, precum și al informațiilor apărute în presă despre o presupusă dublare a prețurilor. Repet: creșterea este de 34,6% față de anul 2023”, a spus Osmochescu.

Declarațiile vin în contextul nemulțumirilor exprimate de cumpărători pe rețelele sociale, care au fost surprinși de scumpirile bruște.

Una dintre companiile care deține aproximativ un sfert din cota de piață susține că a fost nevoită să majoreze prețurile în urma creșterii semnificative a costurilor de achiziție în luna octombrie. Restricțiile impuse de Uniunea Europeană, care au redus capturile de macrou cu aproximativ 70% pentru a proteja resursele marine, sunt principalul motiv.

„Această măsură este menită să protejeze populația de macrou, care în ultimii ani a fost exploatată excesiv. Minim anul viitor, poate chiar pentru doi ani, prețurile se vor menține la acest nivel. Dacă toate țările vor respecta recomandările Comisiei Europene, populația de macrou se va reface, iar prețul ar putea scădea”, a explicat Vladimir Elisavenco, șeful departamentului de achiziții al companiei.

Importatorul avertizează că și ceilalți comercianți vor fi nevoiți să ajusteze prețurile imediat ce își vor epuiza stocurile vechi, achiziționate la prețuri mai mici.

„Oferta pe piață este similară pentru toți, plus-minus identică. Se poate trece la o calitate mai slabă, mai ieftină, dar consumatorul ar putea să nu o accepte”, a adăugat Elisavenco.

Amintim că, în doar câteva zile, prețul macroului s-a dublat în cea mai mare rețea de magazine din țară, depășind 300 de lei kilogramul. Importatorii pun scumpirea pe seama creșterii costurilor de achiziție de la furnizori din Norvegia, Olanda și Islanda, unde Uniunea Europeană a impus restricții severe la pescuit pentru a proteja stocurile de pește. Comercianții avertizează că, dacă tendința continuă, macroul va ajunge curând la prețul somonului.