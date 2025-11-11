În Republica Moldova, macroul a ajuns să coste cât somonul. Prețul a sărit de 300 de lei kilogramul

Republica Moldova. De la peștele „ieftin” preferat de moldoveni, macroul riscă să devină un produs de lux. În doar câteva zile, prețul lui s-a dublat în cea mai mare rețea de magazine din țară, depășind 300 de lei kilogramul. Importatorii pun scumpirea pe seama creșterii costurilor de achiziție de la furnizori din Norvegia, Olanda și Islanda, unde Uniunea Europeană a impus restricții severe la pescuit pentru a proteja stocurile de pește. Comercianții avertizează că, dacă tendința continuă, macroul va ajunge curând la prețul somonului.

La sfârșitul săptămânii trecute, cumpărătorii au observat că, în cel puțin o rețea de magazine din țară, macroul marinat sau afumat s-a dublat la preț și costă acum peste 320 de lei kilogramul. Surprinși de această scumpire, mulți moldoveni au fotografiat etichetele și au căutat explicații pe rețelele de socializare.

În alte magazine, prețul diferă în funcție de compania importatoare: macroul marinat și afumat costă între 240 și 300 de lei kilogramul. Cel mai ieftin poate fi găsit la Piața Centrală, unde acest tip de pește, afumat sau marinat, este vândut cu aproximativ 200 de lei kilogramul, iar macroul congelat cu 110 lei kilogramul. Totuși, vânzătorii spun că și acolo prețul a crescut cu 15–20 de lei în ultima săptămână.

„A fost 180, iată acum e 200. Și o să se mai scumpească? – Nu știm. Peste tot locul s-a scumpit. – Dar de ce? – Nu știu, idee nu am, nu pot să vă spun”, spune o vânzătoare.

„La afumat nu știu prețul, dar la congelat s-a scumpit cu 15 lei. Nu știu exact de ce, au spus că puțin se prinde, de aceea”, explică un alt comerciant.

„Observăm și noi și cumpărătorii, doar macroul s-a scumpit. Se spune că e criză de macrou, e puțin macrou în ocean și de aceea s-a scumpit așa tare. Se cumpără, dar mai puțin, în loc de două kilograme, un kilogram. O să se mai scumpească? – Nu pot să știu”, adaugă un alt vânzător.

Una dintre companiile importatoare de macrou, care deține aproximativ un sfert din cota de piață, afirmă că a fost nevoită să majoreze prețurile după ce costurile de achiziție au crescut semnificativ în luna octombrie.

Potrivit companiei, scumpirea are la bază restricțiile impuse de Uniunea Europeană, care urmăresc reducerea capturilor de macrou cu aproximativ 70%, pentru a proteja resursele marine.

„Asta se face pentru a păstra populația acestui tip de pește, deoarece în ultimii patru-cinci ani a fost capturat în cantități mult mai mari decât se poate reproduce. Minim anul viitor, poate chiar și pe o perioadă de doi ani, se va menține acest preț nou. Dacă toate țările vor respecta recomandările Comisiei Europene, populația de macrou se va reface, iar prețul ar putea scădea. Situații similare au mai fost și cu alte specii de pește, dar nu a fost atâta agitație”, a explicat Vladimir Elisavenco, șeful departamentului de achiziții al companiei.

Importatorul susține că, cel mai probabil, și concurenții săi vor fi nevoiți să majoreze prețurile imediat ce vor epuiza stocurile achiziționate anterior la prețuri mai mici.

„Cu timpul, cei care mai au rezerve cumpărate de două ori mai ieftin le vor termina și vor cumpăra deja mai scump. Astfel, prețul se va egala pentru toți. Cota noastră de piață e de 20–25%. Pe piață mai sunt jucători mari. Minuni nu există – oferta e, pentru toți, plus-minus identică. Se poate trece la o calitate mai slabă, care e mai ieftină, dar s-ar putea să nu placă consumatorului nostru”, a mai adăugat Elisavenco.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai Ministerului Economiei au venit cu reacții. Ministerul Agriculturii a precizat că prețul la peștele de import este stabilit exclusiv de agenții economici, iar instituția nu poate interveni în politica de preț.

De cealaltă parte, Ministerul Economiei anunță că analizează situația, dar menționează preliminar că majorarea de pe raft nu ar proveni doar din costul de achiziție, fără a oferi, însă, alte detalii.