Cum se face celebra umplutură de curcan de Ziua Recunoștinței

Umplutura este cu adevărat un simbol al tradiției culinare americane. Familiile au transmis de-a lungul generațiilor propriile rețete, adaptându-le după gust, regiune și obiceiuri, păstrând însă baza rețetei. Pentru americani, pregătirea umpluturii este un adevărat ritual în dimineața zilei de 27 noiembrie, zi în care americanii din toată lumea sărbătoresc „Thanksgiving Day”.

„Thanksgiving Day” înseamnă recunoștință, mese îmbelșugate și momente petrecute cu familia și prietenii. Pe masa americană, curcanul umplut este vedeta, însoțit de piure de cartofi, cartofi dulci și sos de merișoare Deserturile tradiționale pentru această zi sunt plăcinta cu dovleac, plăcinta cu nuci și plăcinta cu mere.

În această zi, numeroși oameni călătoresc pentru a-și revedea familia, fie în țară, fie peste hotare. O tradiție des întâlnită în casele americanilor este împărtășirea recunoștinței la masă, fiecare spunând pentru ce este recunoscător, pentru a reaminti tuturor scopul acestei zilei: mulțumirea!

Nu trebuie uitate paradele de Ziua Recunoștinței, renumite în Statele Unite, iar una dintre cele mai faimoase este cea organizată de magazinul Macy’s la New York, oferind un spectacol impresionant cu baloane uriașe, fanfare și apariții ale unor vedete, atrăgând milioane de privitori din toată lumea.

Revenind la masa de sărbătoare a americanilor, celebrul bucătarul californian și om de televiziune, Andrew Gruel, a împărtășit rețeta sa de umplutură făcută la cuptor, dar poate fi folosită și pentru a umple curcanul.

NEW EPISODE: Perfect Thanksgiving Stuffing. We went with the classic, no-frills, just perfectly executed sausage stuffing (dressing??). pic.twitter.com/DzSViPjBOz — Chef Andrew Gruel (@ChefGruel) November 17, 2024

Ingrediente pentru umplutură:

O pâine întreagă sau bucăți de pâine uscată,

O ceapă mare sau o șalotă, tăiată cubulețe,

3 sau 4 tulpini de țelină, mărunțite,

3 căței de usturoi, tocați fin,

Un pachet de unt,

2 sau 3 căni de supă de pui sau curcan, pregătită în casă,

2 lingurițe de ierburi proaspete,

Sare și piper după gust,

Pâinea se taie în cuburi de aproximativ 2,5 cm, iar dacă nu este uscată, se rumenește ușor la 150°C timp de 10-15 minute. Într-o tigaie încăpătoare se topește untul, apoi se călesc ceapa și țelina între 7 și 10 minute, până devin fragede. Se adaugă usturoiul și se mai lasă un minut pe foc. Amestecul se condimentează cu sare, piper și mix de condimente pentru pui, până ce aromele se intensifică.

Cuburile de pâine se pun într-un bol mare și se combină cu legumele sotate. Se toarnă treptat supă fierbinte, câte o cană, doar până când pâinea capătă o textură moale, fără a se desface. Compoziția se mută într-o tavă unsă cu unt.

Recomandarea bucătarului Andrew Gruel: Pentru o crustă aurie, se coace neacoperit la 175°C timp de 35–45 de minute. Dacă se dorește o consistență mai pufoasă, tava se acoperă cu folie în primele 30 de minute, apoi se continuă coacerea fără capac pentru încă 10-15 minute.