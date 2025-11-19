Veștile proaste pentru angajați ar putea fi vești bune pentru firme. Explicația unui economist

Econimistul Radu Georgescu a explicat recent fenomenul „decimării angajaților” și cum această practică a fost aplicată de corporațiile internaționale, cu rezultate surprinzătoare, inclusiv la General Electric.

„Eu am învățat destul de repede în carieră ce înseamnă decimarea angajaților. La 29 de ani am fost angajat director financiar la divizia financiară a General Electric”, a povestit Georgescu.

El a spus că politica companiei americane era extrem de clară: „Politica GE era să dea afară în fiecare an 10% dintre angajați: 10% dintre directori, 10% dintre manageri, 10% dintre cei fără funcții de conducere. De asemenea GE dădea bonusuri mari celor 10% care erau cei mai buni”.

Georgescu a explicat originea acestei metode de HR, pe care Jack Welch, fostul CEO GE, ar fi preluat-o de la armata romană. „Jack Welch (CEO GE) luase această tehnică de HR de la armata romană. Dacă pierdeau vreo luptă, 10% dintre soldați erau omorâți de generalii romani după terminarea luptei. Numărau din 10 în 10. Iar al 10-lea soldat era omorât. De aici vine cuvântul decimare. Cei mai buni 10% dintre soldați primeau bani mai mulți”.

Despre eficiența acestei politici, Georgescu a spus fără echivoc: „A funcționat această tehnică de HR? O, da. Perfect. Când Jack Welch era CEO, GE era cea mai mare firmă din lume. Iar Jack Welch a fost votat cel mai bun CEO al secolului XX”.

El subliniază că, prin această strategie, angajații înțelegeau clar rolul unei firme și al fiecăruia în cadrul acesteia: „Rolul unei firme este să facă profit. Iar rolul angajaților este să ajute firma să facă profit. Dacă nu facem profit, plecăm toți acasă”.

Radu Georgescu avertizează că fenomenul începe să se resimtă și în România: „În România a început sezonul de decimare a angajaților. Acest lucru este ușor de înțeles pentru cineva care știe rolul unei firme și care este rolul său în acea firmă. Dar ce faci când decimarea ajunge la bugetari? Sunt 1.500.000 de bugetari în România. Probabil 90% dintre ei nu au niciun criteriu de performanță”.

El a spus că mai multe sectoare sunt afectate de acest proces: „Ce faci când decimarea ajunge în industria IT? Până acum 6 luni, IT-iști spuneau că nu se dau jos din pat fără 4.000 euro net. Ce faci când decimarea ajunge în companii unde HR-ul le spunea angajaților că în firmă sunt ca o familie?

Niciodată nu am înțeles acest clișeu de HR. Am văzut sute de acte constitutive ale firmelor. În niciun act constitutiv nu am văzut scris că în firmă suntem ca o familie. Dar în toate este scris că scopul firmei este să facă profit”.

Georgescu atrage atenția și asupra realității dure pe care mulți angajați o vor descoperi: „Vine o perioadă în care mulți vor afla într-un mod destul de dur realitatea. Că firma și familia sunt 2 lucruri foarte diferite. Și că cel mai periculos job este cel care pare ușor și confortabil. În comentariu, cartea lui Jack Welch sigur te va ajuta în carieră”, a spus Radu Georgescu.