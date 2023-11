Horoscopul lui Dom’ Profesor – 23 noiembrie 2023. Astăzi este Thanksgiving Day, mâine este Black Friday. Elon Musk salvează umanitatea

23 noiembrie

Horoscop Pe 23 noiembrie s-au născut Harpo Marx, Billy the Kid, Boris Karloff, Manuel de Falla, Franco Nero, Paul Celan, Grete Tartler, Petru Comărnescu, Sorin Ovidiu Vîntu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Antonie de la Iezerul-Vâlcea, Amfilohie din Iconia şi Grigorie din Acraganda. Nimic în „Kalendar”.

România este o colonie politică și economică. Şi o colonie culturală. De o sută cincizeci de ani trebuie să imităm pe cineva. Nu mai suntem noi, ci trebuie să fim nemţi, francezi, ruşi… acum şi americani. Suspendarea spiritului naţional ne-a adus, ne-a redus la ceea ce suntem: doar nişte imitaţii ieftine prost fardate!

Black Friday! Superstiţiile sunt mai durabile decât religiile, spunea savantul german Julius Lips. Iniţial, Black Friday era, în spațiul anglo-saxon, Vineri, 13 – o zi nenorocoasă, în care trebuie să ai multă grijă. Din aceiaşi familie cu Black Monday, zi de luni în care s-au întâmplat multe nenorociri.

Interesele comerciale, aceleaşi interese care l-au transformat pe Moş Crăciun (de fapt Moş Nicolae, sau Odin) în agent de vânzări pentru Coca-Cola, au confiscat înţelesul primordial şi l-au transformat într-o zi, sau mai multe zile, de reduceri de preţ pentru prostimea care se buluceşte călcându-se în picioare pentru aceleaşi produse, multe la acelaşi preţ ca mai înainte. Doar reclama contează!

La noi, ca la dracu, Doamne iartă-mă, mereu este Black Friday, doar să se cumpere produse proaste și scumpe, toate făcute infect în China.

Uitându-mă eu în notițele de acum mult timp, să tot fie 30 de ani, de la Quantico, am găsit pagina care explica ce este cu Black Friday. Americanii au o sărbătoare, Thanksgiving Day, care se sărbătorește întotdeauna în a patra joi din noiembrie. Astăzi, adică. Eu aș traduce cu Ziua Milosteniei, pentru că de mila divină a fost vorba în acel episod din anul 1621, când coloniștii au sărbătorit, împreună cu nativii, cu pieile-roșii, prima recoltă obținută în America. Din anul 1789 a devenit o sărbătoare națională, cu mese festive, parade și meciuri de fotbal (american). Și cu friptură de curcani, președintele grațiază unul dintre ei.

În anul 1952, o congregație de baptiști, comercianți, au hotărât, mai întâi pe Coasta de Est, apoi în toate statele americane, să acorde mari reduceri la mărfuri, în ziua următoare Thanksgiving Day, adică vinerea. Friday. Să se bucure și săracii, să poată cumpăra ceea ce nu-și permiteau. Ziua Milosteniei! Termenul de ”Black” provine din Philadelphia, unde cozile la magazinele care ofereau reduceri masive, se făceau de la ora 3 noaptea, pe întuneric. Negru. Black.

Cum și cozile interminabile erau tot negre, formate numai din afro-americani, negrii, săracii Americii. De aici Black Friday, un termen relativ recent, din anii 60 ai secolului trecut. Sigur, pe net sunt tot felul de explicații tâmpițele, dar politic corect. Eu cred că Academia de Studii Comportamentale din Quantico știe mai bine…

Dragii mei cititori, lupi, adică daci; padawani, adică luptători pentru dreptate și cinste și hobbiți, adică blânzi și buni, dar cu o voință și un curaj care vă fac întotdeauna învingători. Nu spun că așa sunteți domniile voastre, unii sunteți, așa doresc eu să fiți!

Dragii mei lupi, padawani și hobbiți, repet, pentru că nu este nimeni obligat să-mi citească articolele în fiecare zi, fiecare ”horoscop” trebuie să se țină bine pe picioarele lui, să fie de înțeles ca o unitate de sine stătătoare.

Dar despre altceva doream să vă povestesc. Despre inteligența artificială, IA, un articol al lui Victor Tangermann.

Toată lumea încă se străduiește să găsească o explicație plauzibilă cu privire la motivul pentru care CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a fost concediat brusc din funcția sa vinerea trecută, o decizie care a dus la un carnagiu absolut al companiei și nu numai.

Dincolo de un limbaj vag care îl acuză că nu este „consecvent sincer în comunicările sale cu consiliul de administrație, împiedicându-i capacitatea de a-și exercita responsabilitățile”, consiliul nonprofit al companiei a rămas în mod frustrant de tăcut cu privire la motivul pentru care a demis Altman.

Iar la momentul redactării acestui articol, viitorul companiei este încă în aer, marea majoritate a angajaților fiind gata să renunțe, dacă Altman nu este reintegrat.

În timp ce așteptăm mai multă claritate în acest sens, merită să ne uităm înapoi la posibilul raționament din spatele înlăturării lui Altman. O posibilitate deosebit de provocatoare: au existat o mulțime de speculații febrile cu privire la rolul lui Altman în eforturile companiei de a realiza o inteligență generală artificială (AGI) benefică – obiectivul său numărul unu declarat de la înființarea sa în 2015 – și modul în care acest lucru ar fi putut duce la demiterea lui.

Cu alte cuvinte, consiliul de conducere l-a eliminat pe Altman pentru a salva omenirea de o moartea iminentă? Sună foarte științific, nu?

Pentru a face lucrurile și mai neclare, este că încă nu ne-am pus pe deplin de acord asupra unei singure definiții a AGI, un termen care echivalează aproximativ cu un punct în care o IA poate desfășura sarcini intelectuale la un nivel egal cu noi, oamenii.

Definiția proprie a OpenAI afirmă că AGI este un „sistem care depășește oamenii la cele mai multe domenii, din punct de vedere economic”, dar asta nu surprinde prea bine modul în care unii dintre liderii OpenAI vorbesc despre această noțiune. Chiar săptămâna trecută, cu câteva zile înainte de a fi înlăturat, Altman însuși a descris AGI ca fiind o „inteligență magică pe cer” în timpul unui interviu pentru Financial Times , invocând o entitate la graniță asemănătoare lui Dumnezeu – limbaj la care a repetat omul de știință șef al companiei, Ilya Sutskever , care a contribuit la eliminarea lui Altman din OpenAI.

Dar cât de aproape este OpenAI cu adevărat de atingerea acestui obiectiv? Unii au speculat că consiliul de administrație al OpenAI s-a grăbit să-l retragă pe fostul CEO pentru că acesta acționa nesăbuit și nu a luat în considerare suficient riscurile dezvoltării unui AGI.

Această linie de raționament ar putea sugera că compania ar putea fi mai aproape decât lasă să se vadă, mai ales având în vedere urgența aparentă din jurul concedierii lui Altman (chiar și investitorul major Microsoft a fost surprins).

Cu toate acestea, a spune cu orice grad de certitudine când am ajuns de fapt în punctul în care un algoritm AI este mai bun la îndeplinirea unei anumite sarcini decât un om este mult mai complicat decât pare.

Unii cercetători au oferit cadre posibile pentru a evalua dacă un anumit algoritm a atins niveluri de performanță AGI, dar alți experți susțin că este o tranziție care nu se va întâmpla pur și simplu peste noapte.

La începutul acestui an, cercetătorii Microsoft au susținut că GPT-4 de la OpenAI arată „scântei” de AGI, comentarii care au fost rapid criticate de colegii lor.

După ce Altman a publicat o postare pe blog despre acest subiect în februarie, concretizând obiectivul companiei sale de a crea un AGI care „să beneficieze de întreaga umanitate”, experții au rămas neimpresionați .

„Termenul AGI este atât de încărcat, încât este înșelător să-l arunci ca și cum ar fi un lucru real cu un sens real”, a argumentat profesorul de matematică de la Universitatea Bentley, Noah Giansiracusa, într-un tweet la acea vreme . „Nu este un concept științific, este un truc de marketing SF”.

„Sistemul tău nu este AGI, nu este un pas către AGI și, totuși, îl introduci ca și cum cititorul ar trebui doar să dea din cap”, a adăugat profesorul de lingvistică de la Universitatea din Washington, Emily Bender .

Pe scurt, încă nu știm cât de aproape este OpenAI de a-și realiza obiectivul și, având în vedere ceea ce am văzut până acum – la naiba, Doamne, iartă-mă, – GPT-4 nici măcar nu poate spune în mod fiabil adevărul din ficțiune – probabil că va dura mult, mult mai multe cercetări pentru a ajunge acolo.

Sub conducerea lui Altman, prioritățile de bază ale OpenAI s-au schimbat în mod semnificativ. Luna trecută, Semafor a raportat că firma și-a schimbat pretinsele „valori de bază” pe site-ul său web pentru a le concentra pe AGI, schimbând valorile pe o pagină cu locuri de muncă deschise de la „Îndrăzneț”, „Gânditor”, „Nepretențios” și „Condus de impact” la „AGI focus” – primul de pe listă – „Intens și îndrăzneț”, „Spirit combinativ” și „Spirit de echipă”.

Momentul concedierii lui Altman ar putea oferi, de asemenea, indicii. La începutul săptămânii trecute, compania a anunțat cu mândrie o versiune nouă, mai eficientă a modelului său de limbă sintetică, numită GPT-4 Turbo, precum și instrumente care permit utilizatorilor să-și creeze propriile chatbot folosind tehnologia sa.

Este încă posibil din punct de vedere tehnic că mișcările lui Altman de a valorifica succesele financiare ale companiei, în special ChatGPT, ar fi insuflat teamă în consiliul OpenAI. Anunțurile de săptămâna trecută au declanșat o frenezie, OpenAI fiind forțat să întrerupă temporar noile înscrieri la serviciul său plătit ChatGPT Plus din cauza „ cererii copleșitoare ”.

Deocamdată, citim frunze de ceai lăsate de un grup profund ciudat de oameni. Sunt acești oameni periculoși? Și fac ceva și mai periculos? Bune întrebări…

Având în vedere că savantul șef al OpenAI și membru al consiliului de administrație Ilya Sutskever a regretat aproape imediat rolul său central în demersul consiliului de a-l elibera pe Altman, este probabil că situația este mult mai complexă decât lasă compania să se vadă.

„Regret profund participarea mea la acțiunile consiliului de administrație”, a scris el pe Twitter . „Nu am intenționat niciodată să rănesc OpenAI”.

”De ce ai luat o acţiune atât de drastică?” CEO-ul SpaceX, Elon Musk, care a co-fondat OpenAI alături de Altman, dar a părăsit compania în 2018 din cauza unor dezacorduri de bază și de atunci a tras un semnal de alarmă asupra tehnologiei, a răspuns.

„Dacă OpenAI face ceva potențial periculos pentru umanitate, lumea trebuie să știe”, a adăugat el.

Personal consider existența OpenAI și a altor companii similare, o amenințare care trebuie imediat oprită. Cu atât mai mult fabricarea unui Dumnezeu electronic. Cred că s-a exagerat prea mult cu această activitate malefică. Un AGI total operațional deschide calea spre o feroce dictatură mondială a superbogaților și eliminarea miliardelor de oameni deveniți inutili. Visul ecologist perfect. Opriți-i pe savanții iresponsabili cât mai este posibil!

Acum mă duc să revăd ”The Left Hand of God” un film-cult cu Humphrey Bogart, un film extraordinar din anul 1955, care mă va ajuta să dau un răspuns unui prieten, la care țin foarte mult. Apoi dacă mai am lemne în casă, o să le pun pe foc, afară nu mai ies că este frig și umezeală, poate mâine, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 23 noiembrie 2023

BERBEC Noul, noutatea, schimbarea nu-ţi sunt favorabile. Evită să cumperi ceva. Astăzi trebuie să dai dovada de echilibru şi inspiraţie în relaţiile cu anturajul ca să eviţi unele momente jenante. In nici un caz astăzi să nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Că despre bani nu putem vorbi, pentru că nu ne plac melodramele! Treci printr-o perioada de schimbari, poate de aceea banii sunt mediocru aspectaţi. Iar banii sunt o energie, un mijloc, nu un scop în sine.

TAUR Zi echilibrată. Zi de cumpărături. Zi de gânduri şi reflecţii. O zi liniştită, nu în fiecare zi este Corida. Profită, relaxează-te şi citeşte ghiduri de turism, sărbătorile sunt aproape! Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multă vorbă. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării bovine care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investeşti.

GEMENI Astăzi trebuie să fii foarte atent(ă), la dinamică, la viteza cu care te mişti. Trebuie să eviţi micile incidente şi posibile accidente domestice. Adică fereşte-ţi degetele şi… capul! Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani şi cărţi de credit. Plimba-te, nu cheltui !

RAC Nu-ţi organiza viaţa după cum bate vântul, după „adevărurile celor puternici”. S-ar putea să faci o mare greşeală. Astăzi fii puternic, fii Rac în armură şi așa poți avea mai mult de câştigat. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Eşti intr-o perioada creativa. Nu te lua după cei bogaţi, oricum ei nu intră în Împărăţia Lui!

LEU Trebuie să te relaxezi, pe seară, şi să laşi treburile aşa-zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sănătatea ta. O veste bună de la unul dintre membrii familiei. O mică supărare, dar pe total perioada, ziua, iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poți să o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii, sau prietenii.

FECIOARĂ Ziua are doua coordonate: o mare şi necuprinsă dorinţă de schimbare şi o criză acută de lene urmare cenuşiului şi oboselii cronice. Relaxează-te, odihneşte-te, dormi şi visează frumos! Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si sentintele pentru uzul propriu. Dacă eşti obosit, te duci şi te culci, asta este toată filozofia şi Marele Secret al Universului!

BALANŢĂ Nu face pe politicianul. Adică, nu fii nesimţit! E mai corect şi folositor să spui cuvintele magice: „uite, dragă, am greşit, iarta-ma”! Încearcă să îndrepţi sau să compensezi lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul armoniei cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa le gasesti in următoarea perioada, care începe astăzi.

SCORPION Ai o bună capacitate de concentrare şi un randament bun de muncă. Profită din plin. Este bine şi stelele te favorizează să termini tot ceea ce poţi şi să nu laşi în urmă prea multe lucruri. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute si altele mai putin agreabile – spun veştile, pe seară. Un incident neplăcut în a doua jumatate a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit, pe seară.

SĂGETĂTOR Ar putea sa fie o noua redistribuire a afinităţilor selective. Nu lua hotărîri pripite, aşteaptă până mâine. Atenţie la vremea prea cenuşie, monotonă care îţi adoarme simţurile şi vigilenţa! Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine.

CAPRICORN Ai avut un vis prevestitor, iar acum ţi se confirma viziunea. Vremea capricioasă te obligă doar la activităţile de rutină. Evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare. Uranus, retrograd, din Berbec iti aduce o oportunitate neşteptată. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă.

VĂRSĂTOR Conflict dintre simţăminte şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, temporizează. Nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu te implica în promisiuni. În orice caz responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema pare a găsi o rezolvare temporară mai pe seară. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac decât rău.

PEŞTI Configuratiile celeste sunt favorabile, în special la cumpărături, doar este vineri. Cu tact şi calm poţi evita micile neplăceri cotidiene. Zâmbeşte mult şi nu te lăsa provocat. O zi bună! Proiectele începute în această zi de vineri, Black Friday, pot aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile.