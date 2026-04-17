Rulouri cu scorțișoară, un desert la friteuza cu aer cald

Dacă ești în căutarea unui desert rapid, rulourile cu scorțișoară preparate la friteuza cu aer clad sunt soluția perfectă. În doar 15 minute poți savura aromele intense ale scorțișoarei și dulceața fină a aluatului fraged, fără a petrece ore în bucătărie, potrivit Express.

Mai exact, Angela Patrone, reporter senior pe segmentul lifestyle la Express, recomandă o rețetă simplă și surprinzător de gustoasă: rulouri cu scorțișoară realizate dintr-un aluat care necesită doar două ingrediente. Această combinație de bază, făină și iaurt grecesc, se dovedește ideală nu doar pentru pizza rapidă de casă, ci și pentru deserturi aromate și pufoase.

Spre deosebire de rețetele tradiționale, care cer ore întregi pentru dospire și creștere, rulourile propuse de Patrone elimină complet aceste etape. Aluatul se frământă rapid, se rulează, se presară cu scorțișoară și zahăr, apoi se coc fără bătăi de cap. În plus, nu este nevoie nici măcar să folosiți cuptorul: friteuza cu aer cald poate oferi rulourilor textura perfectă, crocantă la exterior și moale la interior.

Rezultatul este o delicatesă rapidă, perfectă alături de o ceașcă de ceai sau cafea, care aduce aroma clasică a scorțișoarei într-un mod mult mai practic și rapid decât metodele tradiționale.

Secretul acestor rulouri de casă stă în făina cu agent de creștere, care le permite să se ridice fără drojdie. Dacă nu aveți la îndemână, puteți improviza folosind făină simplă, praf de copt și un praf de sare – rezultatul va fi la fel de gustos.

Orice tip de iaurt grecesc este bun pentru această rețetă, fie că este degresat, cu conținut redus de grăsimi sau integral. Pentru această versiune, Angela Patrone a ales un iaurt grecesc cu zero procente de grăsime, demonstrând că desertul poate fi ușor fără a sacrifica gustul.

Rulourile, coapte în friteuza cu aer, ies aurii și ușor ferme la exterior, păstrând însă miezul incredibil de moale și pufos. Încă fierbinți, ele sunt completate cu un strop generos de glazură, transformând fiecare bucată într-o mică delectare dulce, perfectă pentru după-amiază.

Pentru aluat:

180g iaurt grecesc,

150 g făină cu agent de creștere.

Pentru umplutură

30 g de unt nesărat, topit la microunde,

trei linguri de zahăr brun deschis

o linguriță de scorțișoară.

Pentru glazură

Două linguri și jumătate de zahăr pudră

Două lingurițe de lapte.

Pentru început, făina și iaurtul grecesc se amestecă într-un bol mare, mai întâi cu o furculiță, apoi cu mâinile, până se obține un aluat omogen sub formă de bilă. Blatul de lucru și sucitorul se presară ușor cu făină, după care aluatul se întinde într-o formă aproximativ dreptunghiulară, de circa 1,5 cm grosime.

Între timp, untul topit se amestecă cu zahărul și scorțișoara până se obține o pastă aromată, care se întinde uniform peste aluat, lăsând puțin spațiu la margini pentru a evita scurgerea umpluturii.

Aluatul se rulează din capătul scurt până se formează un cilindru, apoi se taie capetele și se împarte în cinci suluri mai mici. Acestea se așază în forme de mini-chec, ușor unse, și se coc în friteuza cu aer cald la 160°C timp de aproximativ 12 minute. Recomandarea este să verificați chiflele după 10 minute pentru a evita supracoacerea. Rezultatul: chifle aurii, pufoase și aromate.

În final, înainte de răcire, zahărul pudră și laptele se amestecă într-o pastă groasă, care se stropește peste chiflele calde, obținând un strat dulce și fin de glazură.