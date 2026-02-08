Cum se prepară Banana Bread, desertul specific american

Banana Bread rămâne una dintre cele mai accesibile și rapide rețete pentru cei care nu vor să irosească bananele prea coapte. Rețeta nu necesită ingrediente sofisticate, ci doar câteva produse de bază pe care majoritatea dintre le avem în bucătărie, potrivit Express.

Tradițional, rețeta se coace la cuptor, dar în ultimii ani au apărut alternative care promit un rezultat neașteptat, în loc de cuptor, pâinea se poate prepara într-o friteuză cu aer cald.

Deși pașii de bază rămân similari, amestecarea ingredientelor, pregătirea aluatului și coacerea, modul de gătire diferă și, potrivit celor care au încercat varianta, rețeta merită încercată.

Cei de la BBC Good Food subliniază că Banana Bread poate fi personalizată după gust: se pot adăuga nuci, bucăți de ciocolată sau alte adaosuri preferate, însă esența rămâne una simplă și rapidă. Astfel, pâinea cu banane continuă să fie o rețetă versatilă, perfectă pentru momentele când vrei un desert delicios, dar fără bătăi de cap.

Bananele prea coapte nu trebuie aruncate! Transformă-le într-o pâine delicioasă și aromată, preparată rapid în friteuza cu aer cald. Această rețetă combină gustul dulce al fructelor cu textura ușor crocantă a nucilor și ciocolatei, oferind un desert sau un mic dejun savuros.

150 ml ulei de floarea-soarelui sau ulei vegetal, plus puțin pentru uns forma,

150 g zahăr tos.

150 g făină cu agent de creștere,

1 linguriță praf de copt,

2 ouă,

2 banane coapte bine,

50 g nuci pecan tocate (opțional),

50 g bucăți de ciocolată (opțional).

Mai întâi, pregătiți o tavă de chec de aproximativ 1 litru: ungeți-o cu ulei și tapetați-o cu hârtie de copt. Este important ca tava să se potrivească în friteuza cu aer cald; în caz contrar, folosiți o tavă sau o formă potrivită. Porniți friteuza și setați temperatura la 160°C pentru a se încălzi înainte de a introduce aluatul.

Într-un bol mare, combinați ingredientele principale: ulei, zahăr, făină, praful de copt și ouăle. Amestecați bine până când compoziția devine omogenă. Bananele coapte se zdrobesc și se încorporează în aluat, aducând dulceața naturală și textura specifică pâinii cu banane. Pentru un plus de savoare, adăugați jumătate din nucile pecan și toate bucățile de ciocolată, amestecând ușor.

Turnați compoziția în tavă, apoi presărați deasupra nucile pecan rămase pentru un aspect atrăgător și crocant. Coaceți pâinea în friteuza cu aer cald timp de 45 de minute până la o oră. Introduceți o scobitoare în centru și dacă iese curată, pâinea este gata.

Fiți atenți la partea de sus a pâinii în primele 20 de minute. Dacă se rumenește prea repede, reduceți temperatura la 140°C sau acoperiți tava cu folie de aluminiu pentru a evita arderea. Astfel, veți obține o pâine cu banane perfect coaptă, cu miez moale și aromă bogată.