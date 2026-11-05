Politica

Krasnoselski, interzis să părăsească Republica Moldova timp de cinci ani după vizita la Moscova, unde a fost decorat de Putin

Krasnoselski, interzis să părăsească Republica Moldova timp de cinci ani după vizita la Moscova, unde a fost decorat de PutinSursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Republica Molodva. Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, nu va putea părăsi teritoriul Republicii Moldova timp de cinci ani, după revenirea sa de la Moscova. Măsura a fost anunțată de Biroul Politici de Reintegrare, în urma vizitei pe care acesta a efectuat-o în Rusia, unde a primit o distincție din partea lui Vladimir Putin. Autoritățile de la Chișinău consideră decorarea o provocare din partea Kremlinului, menită să împiedice parcursul european al Republicii Moldova.

Biroul Politici de Reintegrare (BPR) anunță că vor fi examinate și alte măsuri de răspuns. Instituția precizează că deplasarea lui Krasnoselski în Rusia a avut loc în contextul unor discuții facilitate de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Acestea au vizat aprovizionarea regiunii transnistrene cu gaze naturale în sezonul rece.

„Este o provocare a Rusiei pentru a împiedica integrarea europeană a Republicii Moldova. Condamnăm acțiunile Rusiei și vom analiza măsurile de răspuns posibile fără a escalada situația, ținând cont că intenția Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova este una continuă. La revenire, îi vom aplica lui Krasnoselski măsuri restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul țării pentru o perioadă de cinci ani. Plecarea lui Krasnoselski în Rusia a avut loc în contextul unor discuții facilitate de OSCE cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pe perioada iernii”, a transmis BPR.

Sursa foto. Captură video

Livrările de gaze în regiunea transnistreană sunt asigurate până la sfârșitul anului 2026

În prezent, regiunea transnistreană primește gaze naturale cumpărate de pe piața europeană, printr-un mecanism finanțat de Federația Rusă.

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Din februarie 2025, livrările sunt realizate prin intermediul companiei ungare MET. Ulterior, gazele sunt preluate de Moldovagaz, care le distribuie în localitățile din stânga Nistrului. Potrivit autorităților de la Chișinău, aprovizionarea este asigurată până la sfârșitul anului 2026. Continuitatea livrărilor în 2027 rămâne însă incertă.

Pentru a preveni o nouă criză energetică, Moldovagaz are obligația de a constitui rezerve de gaze naturale pentru sezonul rece.

În acest context, Chișinăul subliniază importanța medierii internaționale pentru menținerea stabilității și consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului.

Igor Grosu susține că liderul separatist a folosit un pretext pentru a ajunge la Moscova

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că Vadim Krasnoselski a recurs la o minciună pentru a putea părăsi Republica Moldova și a ajunge la Moscova. Potrivit oficialului, deplasarea a fost discutată cu reprezentanții OSCE, iar subiectul prezentat a fost unul umanitar și anume asigurarea regiunii transnistrene cu gaze naturale în perioada rece a anului.

Grosu a calificat decorarea liderului separatist de către Vladimir Putin drept o provocare, în contextul progreselor înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană.

„Teritoriul din stânga Nistrului e parte a R. Moldova. Legat de acest individ și gestul făcut de dictatorul Putin la adresa lui, evident că este o provocare în contextul acțiunilor tot mai hotărâte ale noastre și rezultatele în procesul de integrare europeană”, a declarat Igor Grosu în cadrul unei conferințe de presă.

Igor Grosu

Igor Grosu

Putin l-a decorat pentru promovarea limbii ruse și apărarea „adevărului istoric”

Amintim că, pe 4 noiembrie, Vladimir Putin i-a înmânat lui Vadim Krasnoselski „Ordinul de Onoare” al Federației Ruse. Potrivit Kremlinului, distincția i-a fost acordată pentru „contribuția la dezvoltarea regiunii transnistrene”, promovarea limbii ruse și apărarea așa-numitului „adevăr istoric”.

Decorarea are loc cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al lui Krasnoselski. Acesta conduce administrația separatistă de la Tiraspol din 2016 și nu mai poate candida pentru un nou mandat. Pe 13 decembrie, în regiunea transnistreană sunt programate alegeri pentru funcția de lider al administrației separatiste. Scrutinul nu este recunoscut de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.

Printre persoanele care aspiră să conducă regiunea se numără Vitali Neagu, actualul așa-zis vicepremier al administrației de la Tiraspol. Acesta este susținut de organizația condusă de Krasnoselski. În cursă s-a înscris și Vadim Kravciuk, deputat în așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol. Președinta Maia Sandu i-a retras cetățenia Republicii Moldova în februarie 2026.

Vadim Krasnoselski are 56 de ani și conduce administrația separatistă din decembrie 2016. Născut în Federația Rusă, acesta a ocupat anterior funcția de așa-zis ministru de Interne al regiunii transnistrene, între 2007 și 2012. Ulterior, a devenit președintele așa-numitului soviet suprem de la Tiraspol.

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