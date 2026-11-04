Republica Moldova. Vasalul lui Putin de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost decorat de liderul de la Kremlin cu Ordinul de Onoare al Federației Ruse. Distincția i-a fost acordată pentru promovarea limbii ruse și apărarea „adevărului istoric”, potrivit justificării Moscovei. Ceremonia a avut loc pe 4 noiembrie, de Ziua Unității Naționale a Rusiei, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al liderului separatist.

Anunțul privind acordarea distincției a fost publicat pe site-ul oficial al Kremlinului. Vladimir Putin a lăudat activitatea lui Krasnoselski și a susținut că regiunea transnistreană se dezvoltă constant sub conducerea acestuia, în ciuda „presiunilor externe”. Ceremonia a fost organizată în data de noiembrie, cu ocazia Zilei Unității Naționale a Rusiei. În discursul său, liderul de la Kremlin a făcut referire la locuitorii regiunii transnistrene, care aparțin mai multor naționalități.

Putin a afirmat că aceștia își apără împreună drepturile și interesele. Totodată, a lăudat eforturile de păstrare a limbii ruse și a ceea ce a numit „adevărul istoric”. Aceste teme sunt invocate frecvent de Moscova în discursurile sale despre spațiul postsovietic și în justificarea implicării sale în regiune.

„În pofida condițiilor dificile și a tentativelor de presiune externă, republica se dezvoltă în mod constant sub conducerea sa”, a declarat Vladimir Putin.

În timpul ceremoniei, Putin l-a numit pe Vadim Krasnoselski „președintele Republicii Moldovenești Nistrene”. Formularea a fost remarcată de publicația Zona de Securitate.

Există însă o contradicție în această prezentare. Rusia nu recunoaște oficial așa-numita „republică moldovenească nistreană”, deși liderul de la Kremlin a folosit această titulatură atunci când i-a înmânat distincția lui Krasnoselski.

În Federația Rusă, Ordinul de Onoare este o distincție de stat acordată pentru merite importante în dezvoltarea țării și consolidarea relațiilor cu Rusia.

Decorarea liderului separatist are loc cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al acestuia la conducerea regiunii transnistrene.

Vadim Krasnoselski se află în fruntea administrației de la Tiraspol din 2016. Mandatul său expiră în decembrie 2026. El nu mai poate candida pentru un nou mandat, deoarece a ocupat funcția timp de două mandate consecutive.

Alegerile pentru funcția de lider de facto al regiunii transnistrene sunt programate pentru 13 decembrie 2026. Administrația de la Tiraspol prezintă scrutinul drept alegeri prezidențiale.

Înainte de încheierea mandatului, Krasnoselski a primit și titlul de cetățean de onoare al Tiraspolului. Totodată, acesta a semnat o modificare prin care au fost majorate indemnizațiile pe viață acordate foștilor așa-numiți președinți ai regiunii.

Printre persoanele care aspiră să preia conducerea administrației de la Tiraspol se numără Vitalii Neagu, actualul vicepremier al regiunii și șef al așa-numitului executiv.

Neagu este susținut de organizația condusă de Krasnoselski. Numele său este vehiculat printre cele ale posibililor succesori ai actualului lider separatist.

În cursă s-a înscris și Vadim Cravciuc, deputat în așa-numitul Soviet Suprem de la Tiraspol. Acesta a rămas fără cetățenia Republicii Moldova în februarie 2026, după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul de retragere a cetățeniei.

Astfel, printre cei care aspiră la funcția de lider de facto al regiunii se află un reprezentant al administrației actuale, susținut de organizația lui Krasnoselski, și un deputat local căruia i-a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova.

Alegerile programate pentru 13 decembrie sunt organizate de administrația separatistă. Scrutinul nu este însă recunoscut de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.

Chișinăul consideră asemenea exerciții electorale ilegale și lipsite de efecte juridice. Prin urmare, rezultatele votului organizat de administrația de la Tiraspol nu sunt recunoscute de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.

Vadim Krasnoselski conduce administrația separatistă din 2016. Odată cu expirarea celui de-al doilea mandat, în decembrie 2026, acesta va trebui să părăsească funcția, în timp ce administrația de la Tiraspol pregătește alegerea unui nou lider de facto.