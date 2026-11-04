Republica Moldova. Peste 1.800 de persoane din regiunea transnistreană așteaptă de ani de zile să primească despăgubirile stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), după ce Federația Rusă a refuzat să execute hotărârile instanței. Sumele datorate, inclusiv dobânzile acumulate, se ridică la aproximativ 7,23 milioane de euro, echivalentul a 145,2 milioane de lei.

În acest context, Asociația Promo-LEX vine cu o propunere pentru autoritățile de la Chișinău. Organizația consideră că Republica Moldova ar putea achita despăgubirile în locul Federației Ruse, urmând să recupereze ulterior banii de la Moscova. O parte din datorie ar putea fi compensată cu cele 17,5 milioane de dolari pe care statul moldovean le datorează Guvernului rus în baza unui împrumut mai vechi.

Potrivit unei opinii juridice elaborate de Promo-LEX, în perioada 2004 – mai 2026, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în 65 de cauze care vizează reclamanți din regiunea transnistreană. În 46 dintre acestea, judecătorii au constatat încălcări ale drepturilor omului pentru care responsabilitatea revine exclusiv Federației Ruse.

Dosarele se referă la mai multe categorii de abuzuri. Printre acestea se numără detențiile ilegale, tratamentele inumane și lipsa accesului la asistență medicală în penitenciare. De asemenea, au fost examinate cazuri care vizează decese, confiscarea proprietăților și încălcarea libertăților fundamentale.

Printre persoanele care nu și-au primit banii se află peste 1.600 de proprietari de terenuri din raionul Dubăsari. Aceștia nu mai pot avea acces la pământurile lor încă din 2004. Pe lista beneficiarilor se mai află peste 180 de elevi, părinți și profesori din cadrul școlilor cu predare în limba română, care utilizează grafia latină.

Promo-LEX atrage atenția că o parte dintre reclamanți așteaptă despăgubirile de mai bine de un deceniu. Între timp, unii dintre beneficiari au ajuns la o vârstă înaintată, fără să primească sumele stabilite de instanța europeană.

Potrivit organizației, Federația Rusă a executat hotărârile CtEDO și a plătit despăgubirile în doar trei dosare care vizează regiunea transnistreană. Situația a devenit și mai dificilă după ce, în 2022, Procuratura Generală a Federației Ruse a comunicat Promo-LEX că hotărârile Curții Europene nu pot fi puse în aplicare. Autoritățile ruse au invocat faptul că executarea acestora ar contraveni fundamentelor constituționale ale statului rus.

În aceste condiții, organizația consideră că victimele nu trebuie lăsate să suporte consecințele refuzului Moscovei de a-și îndeplini obligațiile. Soluția propusă presupune ca Republica Moldova să achite în avans despăgubirile stabilite de Curte, inclusiv dobânzile de întârziere.

Ulterior, statul ar urma să preia dreptul beneficiarilor de a solicita recuperarea banilor de la Federația Rusă. Astfel, după efectuarea plăților, Republica Moldova ar deveni creditor al Moscovei pentru sumele achitate în numele victimelor.

Un element important al propunerii Promo-LEX vizează datoria de aproximativ 17,5 milioane de dolari pe care Republica Moldova o are față de Guvernul Federației Ruse. Aceasta provine dintr-un împrumut acordat anterior.

Organizația consideră că o parte din despăgubirile achitate victimelor ar putea fi recuperată prin compensarea reciprocă a creanțelor. Mai exact, sumele pe care Rusia trebuie să le plătească persoanelor care au câștigat procese la CtEDO ar putea fi compensate cu datoria pe care Chișinăul o are față de Moscova.

Pentru aplicarea acestui mecanism, Promo-LEX propune negocierea unui protocol între cele două guverne. Până la încheierea unui asemenea acord, Republica Moldova ar putea suspenda plata datoriei către Rusia, în limita creanțelor preluate de la victime. Organizația susține că o asemenea măsură ar putea fi aplicată ca o contramăsură permisă de dreptul internațional.

Promo-LEX propune ca plata despăgubirilor să fie repartizată pe parcursul a doi ani bugetari. Prioritate ar urma să aibă persoanele care așteaptă de mai mult timp și beneficiarii în vârstă.

Reprezentanții organizației precizează că acest mecanism nu ar însemna că Republica Moldova își asumă responsabilitatea pentru încălcările drepturilor omului constatate de CtEDO. Responsabilitatea pentru aceste fapte ar rămâne în continuare în sarcina Federației Ruse.

„Unii dintre acești oameni au câștigat la CtEDO în 2012 și așteaptă de atunci. Federația Rusă nu va plăti de bunăvoie, iar mulți dintre reclamanți sunt deja în vârstă”, a declarat Vadim Vieru, avocat și expert asociat al Promo-LEX.

Propunerea organizației a fost transmisă Președinției, Guvernului și Biroului Politici de Reintegrare. Promo-LEX solicită autorităților să examineze mecanismul propus și să inițieze procedurile necesare pentru aplicarea acestuia.

Printre recomandări se numără elaborarea și aprobarea unui proiect de lege până la 31 decembrie 2026. Ulterior, documentul ar urma să fie prezentat Parlamentului pentru examinare și adoptare.

Totodată, organizația solicită includerea persoanelor responsabile de încălcările drepturilor omului constatate de CtEDO în lista celor vizate de regimul de sancțiuni al Uniunii Europene pentru încălcarea drepturilor omului.