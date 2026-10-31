Republica Moldova. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, acuză autoritățile Republicii Moldova că ar folosi banii colectați din taxele impuse agenților economici din regiunea transnistreană pentru a acoperi deficitul bugetar al țării. Diplomatul rus avertizează că noile obligații fiscale ar putea duce la închiderea unor întreprinderi și la pierderea locurilor de muncă.

Ozerov a făcut aceste declarații în cadrul unei discuții cu jurnaliști din regiunea transnistreană. El a pus la îndoială faptul că veniturile obținute din noile taxe vor fi întoarse în economia locală. Diplomatul a avertizat și asupra consecințelor pentru companii și angajați.

„Dacă voi luați acești bani din economia transnistreană și nu aveți de gând să-i întoarceți, salvând astfel bugetul Republicii Moldova, v-ați gândit la consecințe? Ce se va întâmpla în continuare din cauza faptului că se vor opri din lucru întreprinderile, oamenii vor rămâne fără muncă și fără resurse pentru a trăi?”, a declarat Ozerov.

Afirmațiile diplomatului rus au provocat reacția vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul moldovean le-a calificat drept denigratoare și a amintit că deciziile privind politica fiscală, economică și socială țin de competența unui stat suveran.

„În contextul unor declarații recente cu caracter denigrator și care denotă lipsă de respect față de Republica Moldova, se pare că este necesar să reamintim, încă o dată, un principiu fundamental: Republica Moldova este un stat suveran și independent, care își stabilește în mod autonom politicile fiscale, economice și sociale”, a declarat vicepremierul.

Controversa are loc în contextul măsurilor fiscale aplicate începând cu 1 septembrie. Autoritățile de la Chișinău au început să elimine treptat facilitățile de care au beneficiat ani la rând companiile din stânga Nistrului.

Pentru anumite categorii de mărfuri au început să fie percepute TVA, accize și taxe vamale. Alte scutiri urmează să fie retrase etapizat.

Afirmațiile diplomatului rus privind destinația banilor nu corespund mecanismului prevăzut de legea adoptată în acest an pentru crearea Fondului de convergență.

Potrivit prevederilor legale, o parte din taxele achitate de persoanele fizice și juridice din regiunea transnistreană va fi direcționată către proiecte destinate locuitorilor de pe malul stâng al Nistrului. Sunt vizate investiții în infrastructură, servicii și programe de susținere a populației și a mediului de afaceri.

Regulamentul care va stabili modul de funcționare a Fondului se află în consultări publice.

Anterior, secretarul de stat responsabil de reintegrare, Ivan Țurcan, a explicat că încasările provenite din noile măsuri fiscale, acumulate între 1 septembrie și sfârșitul anului, vor fi direcționate către Fondul de convergență. Banii vor fi folosiți pentru finanțarea proiectelor destinate locuitorilor regiunii.

Sumele colectate până acum sunt însă reduse în comparație cu veniturile bugetului de stat. De la începutul lunii septembrie, noile taxe au adus aproximativ 2,8 milioane de lei. Prin comparație, bugetul Republicii Moldova pentru 2026 prevede venituri de aproape 79,7 miliarde de lei.

Deficitul bugetar este estimat la 20,9 miliarde de lei. Acesta reprezintă 5,5% din Produsul Intern Brut. Astfel, afirmația lui Ozerov privind un deficit de „20%” nu corespunde ponderii oficiale a deficitului în PIB.

La rândul său, ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat anterior că statul cheltuiește pentru locuitorii regiunii transnistrene de 40–50 de ori mai mult decât încasează din taxele respective.

Valeriu Chiveri insistă că noile reguli fiscale nu urmăresc izolarea economică a regiunii transnistrene. Potrivit vicepremierului, obiectivul este apropierea treptată a celor două maluri ale Nistrului. Autoritățile urmăresc restabilirea unui spațiu juridic și economic comun.

„Reintegrarea este responsabilitatea statului Republica Moldova și un obiectiv pe care îl urmărim prin mijloace pașnice. Aceasta nu înseamnă divizare economică, ci restabilirea treptată a unui spațiu juridic, economic și social comun, în care drepturile și interesele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului să fie respectate”, a declarat vicepremierul.

Chiveri a răspuns și referirilor diplomatului rus la respectarea dreptului internațional. Oficialul a reiterat solicitarea Chișinăului privind retragerea militarilor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.

„Cât privește afirmațiile făcute cu privire la necesitatea respectării dreptului internațional, aceasta trebuie demonstrată prin fapte și prin onorarea angajamentelor internaționale, inclusiv a celor referitoare la retragerea forțelor militare ruse staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova”, a declarat vicepremierul.

Fondul de convergență a fost instituit în acest an. Acesta are drept obiectiv reducerea diferențelor economice și sociale dintre cele două maluri ale Nistrului. Finanțarea va proveni atât dintr-o parte a taxelor achitate de persoanele și companiile din regiunea transnistreană, cât și din eventuale contribuții ale partenerilor externi.