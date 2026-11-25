Autoritățile de la Moscova au contestat miercuri bilanțul sumbru publicat de presa independentă, conform căruia armata rusă ar fi înregistrat pierderi de peste 700.000 de militari în aproape cinci ani de conflict în Ucraina. Reacția vine în contextul în care Ministerul rus al Apărării menține secretul absolut asupra numărului de soldați căzuți pe front încă din anul 2022, relatează agenția EFE.

În cadrul conferinței de presă zilnice, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a respins datele vehiculate în spațiul public și a subliniat monopolul instituțiilor statului asupra acestor informații.

"Singura sursă care poate dezvălui oficial informaţii despre militarii ruşi căzuţi este Ministerul Apărării. Propun să nu se ţină cont de nicio altă informaţie", a declarat reprezentantul Kremlinului.

Investigația jurnalistică realizată de publicații independente ruse, printre care se numără Meduza și Mediazona, s-a bazat pe analiza unei baze de date aparținând Serviciului Federal de Statistică al Rusiei, obținută în urma unei breșe de securitate. Conform concluziilor jurnaliștilor, între februarie 2022 și luna septembrie a acestui an, Rusia a înregistrat aproximativ 500.000 de decese în rândul trupelor sale, la care se adaugă alți peste 200.000 de militari dați dispăruți.

Acest bilanț cumulativ este de aproape nouă ori mai ridicat decât pierderile suferite de Armata Roșie în timpul bătăliei pentru cucerirea Berlinului din 1945, când au murit aproximativ 78.000 de soldați sovietici.

Analiza datelor arată o intensificare a pierderilor umane pe parcursul acestui an. Doar în primele nouă luni, Moscova a consemnat peste 55.000 de decese în rândul combatanților. Pe baza acestor cifre, jurnaliștii au calculat că, pentru fiecare kilometru pătrat de teritoriu ucrainean ocupat, forțele ruse au pierdut între 120 și 180 de militari, o rată de două până la trei ori mai mare comparativ cu anul precedent.

De asemenea, estimările indică faptul că printre victime s-ar afla peste 1.100 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani, mulți dintre ei pierzându-și viața la doar câteva luni după ce au semnat un contract cu armata rusă.

Deși cifrele analizate de presă provin din registrele unei instituții oficiale a Federației Ruse, acestea nu au fost făcute publice niciodată, urmând trendul general al autorităților de la Moscova de a clasifica o mare parte din datele statistice relevante de la începutul invaziei.

Ministerul Apărării a oprit orice comunicare transparentă privind pierderile proprii încă din 2022. În acest timp, discursul oficial a rămas neschimbat, președintele Vladimir Putin susținând în 2024 că pierderile armatei ucrainene pe câmpul de luptă sunt de cinci ori mai mari decât cele suferite de Rusia.