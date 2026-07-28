Soția purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a deschis o acțiune în instanță împotriva Uniunii Europene, solicitând anularea sancțiunilor impuse pe numele său și despăgubiri de peste două milioane de euro. Demersul a fost făcut public prin documentele oficiale ale UE și a fost relatat de disinfo.md.

Tatiana Navka, fostă campioană olimpică la patinaj artistic, susține că măsurile restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene nu au fost motivate suficient și că i-au provocat atât pierderi materiale, cât și prejudicii de imagine.

Procesul este urmărit cu interes pentru că ar putea influența și alte contestații formulate de persoane apropiate conducerii de la Kremlin.

Potrivit documentelor depuse la instanță, Navka solicită Tribunalului Uniunii Europene eliminarea sa de pe lista persoanelor sancționate și acordarea unor despăgubiri totale de puțin peste două milioane de euro.

Conform cererii, aproximativ 135.000 de euro reprezintă despăgubiri pentru prejudicii materiale, iar peste 1,9 milioane de euro sunt solicitate pentru prejudicii morale și de reputație.

În acțiunea introdusă împotriva Consiliului Uniunii Europene, Tatiana Navka susține că instituția europeană nu a demonstrat suficient legătura dintre persoana sa și obiectivele sancțiunilor adoptate după invazia Rusiei în Ucraina.

De asemenea, aceasta afirmă că au existat erori de drept și de apreciere a faptelor și invocă încălcarea unor drepturi fundamentale, inclusiv dreptul la demnitate și la respectarea vieții de familie.

Uniunea Europeană a inclus-o pe Tatiana Navka pe lista sancțiunilor în contextul măsurilor adoptate împotriva persoanelor considerate apropiate conducerii Federației Ruse după declanșarea războiului din Ucraina.

Navka este soția lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin. Sancțiunile impuse de UE presupun, printre altele, înghețarea activelor aflate în jurisdicția Uniunii și restricții de călătorie.

Specialiștii citați de Reuters arată că hotărârea instanței europene ar putea deveni relevantă pentru alte persoane sancționate care contestă legalitatea măsurilor restrictive impuse de Uniunea Europeană.

Procedura judiciară este însă de durată, iar sancțiunile rămân în vigoare până la pronunțarea unei decizii definitive.