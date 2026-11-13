Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a acordat o distincție militară soldatului care l-a mustrat public pentru încălcarea regulilor de conduită la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Național Arlington, potrivit New York Post.

Specialistul Thomas Iglesias a primit Joint Service Commendation Medal joi, 12 noiembrie 2026, la o zi după incidentul petrecut în timpul manifestărilor dedicate Zilei Veteranilor, la care au participat președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance.

Gestul lui Hegseth a venit după ce imaginile cu intervenția militarului au circulat pe scară largă în mediul online. Soldatul le ceruse secretarului Apărării și membrilor delegației sale să păstreze liniștea și respectul în apropierea monumentului dedicat militarilor americani căzuți în războaie.

Pete Hegseth a invitat la Pentagon unitatea militară responsabilă de paza monumentului și i-a înmânat personal distincția specialistului Thomas Iglesias.

Fotografiile publicate de oficialul american pe rețelele sociale îl arată pe Hegseth în timp ce îi prinde medalia pe uniformă și îi strânge mâna.

„Iubim soldații. Iubim standardele. Foarte bine, specialistule”, a scris secretarul Apărării în mesajul care a însoțit imaginile.

Potrivit Pentagonului, Iglesias a primit medalia pentru modul în care și-a îndeplinit atribuțiile la Mormântul Soldatului Necunoscut pe 11 noiembrie 2026.

Distincția, Joint Service Commendation Medal, recompensează merite și servicii deosebite în cadrul activităților militare comune. Este o recunoaștere importantă în sistemul american de distincții militare și nu este acordată în mod obișnuit militarilor aflați la grade inferioare.

Incidentul a avut loc miercuri, 11 noiembrie, după ceremonia de depunere a unei coroane de flori organizată cu ocazia Zilei Veteranilor.

Președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance participaseră la evenimentul de la Cimitirul Național Arlington. Ulterior, Pete Hegseth și mai mulți membri ai echipei sale au rămas în apropierea monumentului pentru fotografii.

Printre persoanele prezente se aflau soția secretarului Apărării, Jennifer Hegseth, șeful său de cabinet, Ricky Buria, adjunctul acestuia, Patrick Weaver, și consilierul Tami Radabaugh.

În imaginile surprinse la fața locului se aude un râs puternic după sesiunea de fotografii. Militarul aflat în serviciul de pază s-a întors către grup și le-a cerut celor prezenți să respecte regulile locului.

„Toți vizitatorii trebuie să păstreze în permanență o atmosferă de liniște și respect”, a fost mesajul transmis de santinelă, potrivit înregistrării video relatate de ABC News și CBS News.

Intervenția nu reprezintă o măsură neobișnuită. Militarii care păzesc monumentul au obligația de a menține ordinea și atmosfera solemnă, indiferent de statutul persoanelor care îl vizitează.

Mormântul Soldatului Necunoscut este unul dintre cele mai respectate memoriale militare din Statele Unite. Aici se află rămășițele unor militari americani neidentificați, căzuți în Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial și Războiul din Coreea.

Monumentul este păzit permanent de militari ai Regimentului 3 Infanterie al Armatei SUA, cunoscut sub numele de „The Old Guard”.

Serviciul de pază funcționează în permanență, indiferent de condițiile meteorologice. Militarii respectă un protocol strict, iar vizitatorii trebuie să păstreze liniștea și să manifeste respect față de locul comemorativ.

Potrivit relatărilor publicate de CBS News, această responsabilitate presupune inclusiv intervenția santinelelor atunci când vizitatorii nu respectă regulile de conduită.

După apariția înregistrării video, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că militarul și-a îndeplinit corect atribuțiile.

Acesta a precizat că soldatul „le-a reamintit tuturor, în mod corect și respectuos, să păstreze conduita cuvenită”.

Ulterior, acordarea medaliei a confirmat public susținerea instituției pentru intervenția militarului.

Evenimentul a atras atenția și asupra situației politice a lui Pete Hegseth. Cu o zi înainte de incidentul de la Arlington, secretarul Apărării supraviețuise unei tentative de declanșare a procedurii de destituire prin impeachment, inițiată de republicanul Thomas Massie și susținută de parlamentari democrați.

Demersul nu a obținut sprijinul necesar în Camera Reprezentanților. Hegseth a respins acuzațiile și a calificat inițiativa drept „sabotaj”.

Acordarea medaliei lui Thomas Iglesias a încheiat episodul de la Arlington cu un gest public de recunoaștere a respectării regulamentului militar. Soldatul și-a continuat atribuțiile în cadrul unității care asigură paza unuia dintre cele mai importante monumente comemorative din Statele Unite.