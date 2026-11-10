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Pete Hegseth respinge procedura de destituire inițiată de Thomas Massie: „Este o înscenare politică și o farsă”

Pete Hegseth respinge procedura de destituire inițiată de Thomas Massie: „Este o înscenare politică și o farsă”Pete Hegseth / sursa foto: captură video, conferinta de presa
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Din cuprinsul articolului

Turbulențele de pe scena politică americană ating un nou punct critic, după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a devenit ținta unei proceduri de destituire. Demersul, inițiat chiar din interiorul taberei republicane, vizează modul în care oficialul administrației lui Donald Trump a gestionat conflictul din Iran.

Pete Hegseth respinge procedura de destituire inițiată de Thomas Massie: „Este o înscenare politică și o farsă”

Marți, Pete Hegseth a respins ferm acuzațiile și inițiativa legislativă, catalogând întreaga acțiune drept un atac lipsit de substanță, motivat strict de interese personale. Oficialul american a lansat un atac direct la adresa inițiatorului procedurii, Thomas Massie, reprezentant republican din statul Kentucky, potrivit informațiilor transmise de AFP.

”Ceea ce încearcă să facă un congresmen învins şi acru nu este o muncă de control şi un demers pentru a da socoteală. Este o înscenare politică, un manifest personal, dictat de ego şi resentiment”, a declarat presei Pete Hegseth.

Secretarul Apărării a continuat să minimizeze legitimitatea demersului din Congres, subliniind că acțiunea nu are legătură cu securitatea națională sau cu responsabilitatea guvernamentală. ”Este o farsă şi o lovitură de presă”, a denunţat el.

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Pentagon. Sursa foto: Dreamstime.com

Vot decisiv în Congresul SUA

Disputa dintre Pete Hegseth și Thomas Massie scoate la iveală fisurile din interiorul Partidului Republican în privința politicii externe și a strategiei militare americane din Orientul Mijlociu, în special în contextul Războiului din Iran.

Soarta politică a șefului Pentagonului ar putea fi decisă foarte curând. Conform surselor de la Washington, un vot cu privire la procedura de destituire a secretarului Apărării din administrația lui Donald Trump ar putea avea loc chiar miercuri.

Congresmenul republican Thomas Massie a depus luni o moțiune prin care cere îndepărtarea acestuia din funcție. Camera Reprezentanților urmează să voteze asupra propunerii până miercuri, în contextul criticilor legate de acțiunile militare ale administrației Donald Trump împotriva Iranului,

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