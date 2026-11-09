Alina Gorghiu, deputat PNL și fostă președintă a partidului, îl acuză pe Ilie Bolojan că exercită presiuni asupra liberalilor care au contestat în instanță hotărârile Congresului formațiunii. Declarațiile vin după ce conducerea PNL le-a acordat acestora un termen de 10 zile pentru retragerea acțiunilor în justiție, în caz contrar urmând să fie excluși din grupurile parlamentare.

Fosta lideră liberală, care se numără printre cei care au deschis procese împotriva partidului, a criticat decizia Biroului Politic Național și i-a cerut lui Ilie Bolojan să revină asupra măsurii. Gorghiu susține că nu va renunța la demersurile juridice și că nu se lasă intimidată de conducerea formațiunii.

„Astăzi vorbesc despre ceva ce nu mi-am imaginat că voi trăi în propriul partid. Am înțeles pe propria piele ce înseamnă să fii pusă sub presiunea de a renunța la justiție, să ți se ceară să alegi între apărarea drepturilor tale și apartenența la grupul parlamentar al partidului în care ai muncit 27 de ani. Și da, mă consider victima unui șantaj și o spun de la început, nu voi ceda”, a transmis Alina Gorghiu.

Deputata consideră că termenul de 10 zile acordat liberalilor pentru retragerea proceselor reprezintă o formă de presiune politică. Aceasta i-a solicitat public președintelui PNL să reanalizeze hotărârea și să consulte specialiștii înainte de aplicarea măsurilor.

„Potrivit deciziilor domnului Bolojan, celor care au dat partidul în judecată li se acordă 10 zile să renunțe la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare. Îi solicit public lui Bolojan să reanalizeze această decizie ilegală, să se consulte cu specialiștii și să renunțe la acest șantaj în interiorul PNL”, a spus Gorghiu.

Fosta președintă a liberalilor a amintit că, de-a lungul timpului, a susținut public dreptul victimelor de a-și apăra interesele în justiție, inclusiv atunci când acestea sunt supuse presiunilor pentru retragerea plângerilor.

„Astăzi mă confrunt eu însă cu acest șantaj de a renunța la un demers în justiție. Cum credeți că aș mai putea să le spun altora să aibă curaj să-și apere drepturile dacă eu aș renunța la ale mele? Și nu, n-o să mă las șantajată. Nu mă voi lăsa intimidată și nici n-am de gând să-mi retrag nicio sesizare, nicio acțiune în instanță ca urmare a acestor amenințări. Dreptul meu de a mă apăra în fața unui abuz nu e negociabil. Iar abuzurile, iată, pot veni și din partea propriei conduceri de partid”, a transmis deputata.

Gorghiu a amintit că este membră PNL de 27 de ani și că a ocupat, la rândul său, funcția de președinte al formațiunii. Ea a susținut că principiile pe care le-a promovat de-a lungul carierei politice nu s-au schimbat.

„Am crezut și cred în statul de drept, în lege, am promovat respectul pentru fiecare dintre noi. Am apărat dreptul fiecăruia de a merge în fața unui judecător atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile, demnitatea sau imaginea. Nu-mi schimb convingerile, pentru că astăzi ele deranjează conducerea partidului meu”, a transmis aceasta.

Deputata a făcut și o comparație cu perioada în care s-a aflat la conducerea PNL, susținând că nu le-a cerut niciodată colegilor să renunțe la procese pentru a-și păstra locurile în partid sau în grupurile parlamentare.

„Am promovat integritatea, am adus oameni noi, am făcut fuziuni, am purtat dispute și polemici politice și am făcut și greșeli. Poate că pe unii dintre colegi i-am nedreptățit, dar niciodată, niciodată n-am cerut cuiva să renunțe la un proces pentru a putea rămâne în partid sau în grupul parlamentar”, a mai spus Alina Gorghiu.

În argumentele sale, deputata a făcut trimitere la articolul 21 din Constituția României, care garantează accesul liber la justiție. Aceasta consideră că nici președintele partidului și nici conducerea PNL nu pot condiționa apartenența politică de renunțarea la un drept constituțional.

„Constituția garantează, articolul 21, accesul liber la justiție. (..) Acest drept îl am ca cetățean. Nu mi l-a acordat președintele PNL, nici Biroul Politic Național. Liberul acces la justiție e un drept constituțional al fiecăruia dintre noi”, a afirmat Gorghiu.

Pentru a explica implicațiile unei asemenea măsuri, deputata a făcut referire și la situația cetățenilor care ajung în instanță pentru a-și apăra drepturile.

„Gândiți-vă la milioanele de români care-și caută dreptatea în instanță. Cum ar fi să li se spună: dacă nu îți retragi acțiunea, îți pierzi locul de muncă sau dacă nu îți retragi acțiunea, te dăm afară din casă? Ce libertate mai are un om să-și apere drepturile dacă e amenințat tocmai pentru că a cerut în instanță să i se facă dreptatea? Nimeni n-ar trebui să fie pus în fața unei asemenea alegeri”, a mai spus deputata.

Alina Gorghiu a afirmat că nu intenționează să renunțe la demersurile juridice, chiar dacă se așteaptă la intensificarea criticilor din partea colegilor de partid.

„Când condiționezi apartenența la grupul parlamentar de renunțarea la justiție, ai depășit o linie roșie”, a transmis aceasta.

Ilie Bolojan a explicat că hotărârea conducerii PNL urmărește respectarea deciziilor adoptate de grupurile parlamentare în privința voturilor membrilor. Liderul liberal a precizat că parlamentarii își păstrează libertatea de a vota potrivit propriilor convingeri, însă apartenența la grupurile politice presupune respectarea hotărârilor acestora.

Întrebat despre procesele deschise de unii membri împotriva hotărârilor Congresului PNL, președintele partidului a indicat două posibilități: retragerea acțiunilor în instanță sau părăsirea grupurilor parlamentare.

„Cei care contestă acest drept principial de a face recomandări privind votul într-o problemă sau alta, care este o problemă fundamentală, au două posibilități, să retragă aceste procese sau mandatul dat acestor grupuri parlamentare este să nu mai facă parte din aceste grupuri”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a descris măsura drept „o chestiune de claritate, de decență și de normalitate”.