Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, susține că statul român are datorii neachitate de peste 51 de miliarde de lei, o sumă mult mai mare decât cea estimată anterior. Potrivit parlamentarului, dacă toate obligațiile ar fi fost achitate până la finalul anului 2026, deficitul bugetar ar fi ajuns la 8,65% din PIB.

Social-democratul afirmă că situația confirmă existența unor restanțe importante ale statului, despre care a vorbit în repetate rânduri. Acesta atrage atenția că obligațiile respective nu dispar din calculele bugetare dacă nu sunt plătite, întrucât ele sunt deja înregistrate și vor avea impact asupra deficitului calculat potrivit metodologiei ESA.

„Ministrul Finanțelor a recunoscut astăzi că există datorii neplătite ale statului de peste 51 de miliarde de lei. Datorii mult mai mari decât cele pe care le anticipam. Asta ar însemna, dacă ar fi plătite, ca deficitul să ajungă la 8,6% din PIB. Mult peste ceea ce a fost anul trecut, dacă ne referim la zona de deficit cash, dar și la zona de deficit ESA.

Problema este că, dacă ele nu sunt închise, oricum apar pe ESA, pentru că sunt datorii înregistrate de statul român și iată, am avut dreptate când am spus că aceste datorii există și că ar trebui plătite. Această sumă nu trebuie să fie un motiv pentru a nu se indexa pensiile”, a transmis fostul ministru.

Social-democratul susține că raportul analizat indică obligații de plată în valoare de 37,9 miliarde de lei, echivalentul a 1,82% din PIB. Printre cele mai importante categorii se numără despăgubirile pentru magistrați și grefieri, decontările pentru schemele de plafonare a energiei și restanțele din sistemul sanitar.

În lista prezentată de fostul ministru figurează următoarele sume:

12,9 miliarde de lei pentru despăgubirile magistraților și grefierilor, reprezentând tranșele scadente. Potrivit acestuia, valoarea tranșelor prevăzute de actuala reeșalonare până în 2030 ajunge la 20,5 miliarde de lei;

3,5 miliarde de lei pentru decontarea schemelor de plafonare a prețurilor la energie;

6,74 miliarde de lei obligații de plată pentru sănătate, prin FNUASS, sumă care include 4,23 miliarde de lei pentru indemnizațiile aferente concediilor medicale;

3,23 miliarde de lei necesarul pentru spitale și medicamente în lunile noiembrie și decembrie, peste creditele bugetare rămase;

6,4 miliarde de lei reprezentând subvenții pentru întreprinderile publice;

700 de milioane de lei pentru programele naționale MDLPA, alte cheltuieli de personal și alte poziții bugetare4,4 miliarde de lei pentru Pfizer și alte litigii.

„Total raport 37,9 miliarde lei (1,82% din PIB)”, a explicat fostul ministru.

Acesta susține însă că raportul nu include toate obligațiile financiare ale statului și enumeră mai multe categorii de sume care ar trebui luate în considerare pentru a ajunge la totalul de 51,2 miliarde de lei.

Printre acestea se află rambursările de TVA amânate pentru firmele cu risc fiscal. Fostul ministru invocă o estimare ANAF de 3,7 miliarde de lei, aferentă stocului existent la 23 octombrie 2026. El susține că noile criterii de analiză a riscului fiscal, introduse din septembrie, pot prelungi controalele între trei și șase luni, ceea ce ar împinge aceste plăți în viitor.

O altă categorie este reprezentată de facturile emise pentru programele MDLPA, dar care nu au fost introduse în platformă. Potrivit acestuia, suma se ridică la 2,5 miliarde de lei, iar platforma ar fi fost închisă din 11 septembrie 2026.

Lista continuă cu 1,3 miliarde de lei reprezentând drepturi de despăgubire acordate de ANRP, prin ordine care urmează să fie plătite în primul și al doilea trimestru din 2027.

De asemenea, fostul ministru indică 5,8 miliarde de lei pentru lucrări de investiții executate și neachitate în sectorul Transporturilor. Din această sumă, 2,8 miliarde de lei ar reprezenta lucrări executate, dar nefacturate, 960 de milioane de lei facturi primite la CNAIR și neachitate, iar alte 2,06 miliarde de lei ar reprezenta lucrări neacoperite de bugetul pe 2026.

Acesta mai atrage atenția că în raport nu apare situația despăgubirilor pentru profesori, în condițiile în care ar fi fost transmisă o circulară către inspectoratele școlare, cu termen de răspuns 26 noiembrie 2026.

Totodată, fostul ministru reclamă lipsa unei situații clare privind impactul PNRR, respectiv sumele care ar urma să fie pierdute și cele care vor intra în bugetele pentru 2026 și 2027.

În urma calculelor prezentate, fostul ministru susține că valoarea totală a obligațiilor ajunge la 51,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 2,5% din PIB.

„Minciuna are picioare scurte! Iar astăzi am primit răspunsul:

Datorii de peste 51 miliarde lei lăsate de Bolojan. Dacă ar fi fost achitate la zi, până la final de 2026 am fi avut un deficit de 8,65% din PIB pe cash”, a transmis acesta.

Social-democratul susține că existența acestor restanțe nu ar trebui folosită drept argument pentru renunțarea la indexarea pensiilor.