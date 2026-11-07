Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat modul în care Guvernul Bolojan a gestionat relația cu Statele Unite și a spus că vizita la București a subsecretarului american al Apărării pentru Politică, Elbridge Colby, nu a adus clarificările așteptate privind viitorul prezenței militare americane în România.

Deputatul a descris vizita lui Elbridge Colby, unul dintre principalii arhitecți ai noii doctrine strategice a Washingtonului, drept „unul dintre cele mai importante momente diplomatice ale acestui sfârșit de an pentru România”.

„Nu atât prin ceea ce s-a anunțat, cât prin contextul în care s-a desfășurat”, a precizat Fifor, amintind că Statele Unite își reevaluează prezența militară în Europa, iar România se află într-o regiune marcată de războiul din Ucraina, amenințări hibride și instabilitate în zona Mării Negre.

Potrivit lui Mihai Fifor, Colby a ajuns la București după discuțiile din Polonia, într-un moment în care Pentagonul pregătește decizii privind redistribuirea forțelor americane în Europa. Deputatul a spus că miza pentru România era menținerea și, eventual, consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării.

După întâlnirile de la Cotroceni, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe, România și-a reafirmat angajamentul de a crește cheltuielile pentru apărare și de a dezvolta infrastructura militară, apărarea antiaeriană, capacitățile antidronă și cooperarea industrială cu Statele Unite.

Fifor a menționat și informațiile apărute în presă potrivit cărora Bucureștiul și-ar fi exprimat disponibilitatea de a suporta o parte din costurile staționării trupelor americane.

„O ofertă semnificativă, care arată cât de importantă considerăm această prezență pentru securitatea națională”, a scris deputatul.

Deputatul PSD a pus în discuție rezultatele vizitei, în condițiile în care, potrivit acestuia, România a avut până în urmă cu câteva săptămâni „probabil cel mai opac guvern, în relația cu Statele Unite din întreaga perioadă de după aderarea la NATO”.

Fifor a criticat deciziile Guvernului Bolojan și ceea ce a numit absența unei viziuni strategice coerente, despre care susține că au transmis Washingtonului „semnale cel puțin contradictorii, dacă nu chiar ostile”.

Ca exemplu, deputatul a indicat modul în care au fost gestionate alocările din programul european SAFE.

„Nu participarea la un mecanism european de finanțare a apărării ridică semne de întrebare, ci lipsa unei abordări care să valorifice complementaritatea dintre securitatea europeană și Parteneriatul Strategic cu SUA. România nu are de ales între Europa și America”, a scris Mihai Fifor.

Acesta a mai afirmat că „încrederea strategică, afectată de asemenea ambiguități, nu se reconstruiește peste noapte”.

În ceea ce privește rezultatele concrete ale vizitei lui Elbridge Colby, deputatul a remarcat că din comunicările publice nu reiese niciun angajament ferm privind menținerea actualelor efective americane, nicio decizie de suplimentare a acestora și nicio garanție suplimentară pentru securitatea regiunii Mării Negre.

„Am primit confirmarea continuării dialogului strategic, dar nu și clarificările pe care le așteptam privind viitorul prezenței militare americane”, a scris Fifor.

El a precizat că diplomația nu se desfășoară exclusiv prin comunicate de presă și că absența unor anunțuri publice nu înseamnă neapărat că nu au existat înțelegeri. În același timp, deputatul a avertizat că nu pot fi prezentate drept certitudini lucruri care rămân încă deschise.

„Relaționarea ambiguă, aproape inexistentă, a guvernului Bolojan cu SUA costă, iar daunele produse nu pot fi, din păcate, evaluate decât pe termen lung”, a afirmat acesta.

Fifor a mai transmis că decizia privind viitoarea prezență militară americană nu se ia la București, ci la Washington, la Pentagon, în cadrul unei reevaluări strategice care vizează dispozitivul militar global al Statelor Unite.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite rămâne un reper fundamental al politicii noastre de securitate. Dar soliditatea acestei relații nu înlătură, de la sine, incertitudinile privind configurația viitoare a prezenței militare americane în România”, a transmis deputatul.

În evaluarea sa, „la sfârșitul acestei săptămâni, incertitudinea strategică este aproape la fel de mare ca înaintea vizitei”.

„Știm ce își dorește România, știm ce este dispusă să ofere, dar încă nu știm ce decizii va lua Washingtonul”, a adăugat Fifor, precizând că situația nu este un motiv de dramatizare, ci unul de reflecție strategică.

Mihai Fifor a anunțat și vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, programată luni, 9 noiembrie, la București, în cadrul unui turneu regional dedicat Mării Negre.

Potrivit deputatului, șefa Comisiei Europene va avea întrevederi cu președintele României și cu prim-ministrul, înainte de a-și continua vizita în Bulgaria.

Fifor a pus în evidență succesiunea celor două vizite: cea a reprezentantului administrației americane, într-un moment în care Washingtonul reevaluează împărțirea responsabilităților de securitate, și cea a președintei Comisiei Europene, în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze rolul strategic și capacitatea de apărare.

Deputatul a spus că rămâne de văzut dacă vizita Ursulei von der Leyen va aduce angajamente concrete pentru securitatea Mării Negre sau dacă discuțiile se vor limita la declarații de principiu.

„Pentru că România are nevoie, mai mult decât oricând, nu doar de confirmarea importanței sale strategice, ci de transpunerea acestei importanțe în decizii, capabilități și angajamente concrete”, a încheiat Mihai Fifor.