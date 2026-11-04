Consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii a reprezentat tema centrală a discuțiilor purtate la București între oficialii români și subsecretarul american pentru apărare, Elbridge Colby. Vizita reprezentantului Washingtonului a inclus întrevederi la nivel înalt la Ministerul Afacerilor Externe și la Palatul Cotroceni.

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a avut o întrevedere cu subsecretarul american pentru apărare, axată pe proiectele comune de securitate regională. În cadrul dialogului, au fost analizate prioritățile legate de stabilitatea spațiului euroatlantic și de sprijinirea obiectivelor comune ale celor două națiuni.

”L-am primit astăzi pe Elbridge Colby la Ministerul Afacerilor Externe, pentru o discuţie aprofundată privind cooperarea noastră bilaterală în domeniul securităţii, care constituie coloana vertebrală a Parteneriatului Strategic România-Statele Unite”, a scris ministrul de Externe pe X.

Un punct central al discuției a fost reprezentat de situația din regiunea Mării Negre și de pașii necesari pentru adaptarea alianței la noile provocări de securitate. Oficialul român a evidențiat rolul țării noastre în consolidarea posturii de apărare.

”Ne-am concentrat asupra securităţii Mării Negre şi asupra eforturilor noastre comune de consolidare a NATO”, a mai spus Dan Neculăescu.

Totodată, șeful diplomației române a arătat că ”România îşi intensifică contribuţia la NATO 3.0”. Întărirea capabilităților militare și creșterea gradului de pregătire reprezintă priorități asimilate la nivel național.

”Am majorat cheltuielile pentru apărare în vederea sporirii capacităţilor şi a gradului de pregătire”, mai precizează ministrul Neculăescu.

Vizita oficialului american a inclus și o întrevedere la Palatul Cotroceni, unde preşedintele Nicuşor Dan l-a primit pe subsecretarul pentru politica de apărare al SUA, Elbridge Colby. Reuniunea a reconfirmat sprijinul reciproc și continuitatea parteneriatului dintre cele două state.

Șeful statului a arătat că țara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu SUA, în calitate de aliat indispensabil și de încredere.

În cadrul dialogului, Nicuşor Dan i-a spus oficialului american că România depune eforturi considerabile şi alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor majore şi a consecinţelor acestui mediu de securitate tot mai deteriorat, în special a impactului asupra libertăţii de navigaţie şi a infrastructurii energetice critice şi contează pe angajamentul constant al Statelor Unite şi al aliaţilor.