Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează miercuri, 4 noiembrie, plăți în valoare de peste 164,7 milioane de euro pentru 34.992 de fermieri. Sumele reprezintă o nouă tranșă din plățile în avans aferente campaniei agricole din 2026.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), de la începerea campaniei de plăți în avans, la 16 octombrie, și până în prezent, au fost autorizate la plată 854.787.813,62 euro.

Din această sumă, 164.779.269,13 euro, echivalentul a 869.836.805,93 lei, reprezintă plățile efectuate în tranșa de miercuri.

Cea mai mare parte a fondurilor autorizate provine din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), de unde sunt alocate 769.409.136,92 euro.

Alte 72.498.724,42 euro provin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), iar 12.879.952,28 euro reprezintă cofinanțare de la bugetul național.

Din totalul sumelor autorizate, APIA a efectuat deja plăți de 746.942.449,95 euro din fondurile FEGA, direct către agricultori și crescătorii de animale.

Plățile sunt gestionate prin două instituții, în funcție de sursa de finanțare. APIA efectuează plățile pentru intervențiile finanțate prin FEGA, în timp ce sumele aferente măsurilor de dezvoltare rurală, finanțate din FEADR și bugetul național, sunt procesate și plătite prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Pentru plățile din FEGA este utilizat cursul de schimb de 5,2788 lei pentru un euro. În cazul fondurilor FEADR, conversia se face la un curs de 5,0968 lei pentru un euro.

Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, a declarat că plățile în avans sunt importante pentru fermieri în perioada pregătirii culturilor pentru noul an agricol.

„Fermierii au nevoie de sprijin acordat la timp, fără blocaje și fără întârzieri birocratice, mai ales într-o perioadă critică în care se pregătesc culturile pentru noul an agricol. Faptul că în mai puțin de trei săptămâni am depășit pragul de 854 de milioane de euro autorizate la plată demonstrează că mecanismele MADR și APIA funcționează la turație maximă”, a declarat ministrul.

Florin-Ionuț Barbu a mai spus că fondurile sunt necesare pentru achiziția de motorină, inputuri, semințe și hrană pentru animale și a precizat că ritmul plăților va fi menținut până la finalizarea tuturor cererilor eligibile.