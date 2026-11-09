Muncitorii care au folosit drapelul pentru a căra frunze, amendați

Cele patru persoane din comuna Bosanci, județul Suceava, surprinse în timp ce foloseau drapelul național al României pentru a transporta resturi vegetale, au fost amendate de polițiști cu câte 10.000 de lei.

Sancțiunile au fost aplicate în urma verificărilor desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava, după apariția în mediul online a imaginilor care au provocat numeroase reacții negative.

Potrivit IPJ Suceava, incidentul a avut loc în 5 noiembrie 2026, când cele patru persoane, cu vârste cuprinse între 36 și 39 de ani, s-au prezentat la Primăria comunei Bosanci pentru a presta muncă în folosul comunității, fiind beneficiare de ajutor social.

În intervalul 09:00-11:00, acestea au desfășurat activități de curățare a trandafirilor din centrul localității. După încheierea lucrărilor, una dintre persoane a mers în magazia primăriei, de unde a luat, fără acordul administratorului, un drapel al României care era uzat și depozitat în acel spațiu.

Ulterior, toate cele patru persoane au folosit în mod repetat drapelul pentru a transporta resturile vegetale, deși angajații primăriei le puseseră la dispoziție unelte adecvate pentru această activitate.

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești s-au autosesizat după ce imaginile au apărut în spațiul public și au efectuat verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

„Persoanele au fost sancţionate conform art. 20 din Legea nr. 75/1994 cu amendă în valoare de 10.000 de lei fiecare”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.

În total, valoarea amenzilor aplicate se ridică la 40.000 de lei.

Fotografia în care cele patru persoane folosesc drapelul pentru a căra resturi vegetale din curtea Primăriei Bosanci a generat un val de comentarii critice pe rețelele sociale.

În urma incidentului, primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, membru AUR, a transmis scuze publice pentru cele întâmplate.