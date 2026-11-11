Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth, a scăpat marți seara, în Camera Reprezentanților, de o încercare de impeachment, după ce voturile Republicanilor au contribuit la anularea încercării unui coleg al său de partid de a-l pune sub acuzare, potrivit WSJ.

Camera Reprezentanților a votat pentru trimiterea articolelor de impeachment propuse de deputatul Thomas Massie (Republican, Kentucky) înapoi la Comisia Juridică spre examinare, blocând efectiv încercarea. Votul a fost de 211 la 204, Massie fiind singurul Republican care și-a trădat colegii, trecând de partea Democraților.

Se așteaptă ca Democrații din Cameră să reia încercarea atunci când vor prelua controlul asupra Congresului în ianuarie.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Donald Trump a declarat că votul l-a exonerat pe Pete Hegseth. „Democrații continuă să transforme instituțiile din Statele Unite ale Americii în arme și să le abuzeze. Trebuie opriți!”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că votul a însemnat „victorie totală” pentru Hegseth și trupele SUA.

, care nu va mai fi în Congres, după ce a pierdut alegerile primare în fața unui candidat susținut de Trump, a declarat însă că încercarea de a-l pune sub acuzare pe Hegseth nu s-a încheiat și că va încerca să forțeze un alt vot privind puterile de război înainte de a părăsi funcția.

„Cred că am început conversația cu asta, iar acest lucru a fost util. Mulți senatori au ieșit să vorbească despre dezamăgirea lor față de Hegseth”, a susținut Massie.

Cu câteva ore înainte de vot, Hegseth și-a apărat viguros rezultatele într-o conferință de presă rară. L-a numit pe Massie un „congresman nemulțumit și învins” și a spus că articolele de impeachment sunt dezacorduri politice și nimic mai mult.

„Asta este: dezacorduri politice, nu infracțiuni, nu delicte, nu trădare, nu luare de mită, nu tipurile de infracțiuni pe care fondatorii le-au intenționat atunci când au scris legile de impeachment”, a spus Hegseth.

Articolele de impeachment susțin că războiul SUA împotriva regimului islamist din Iran, care era pe cale să obțină arme nucleare și care amenințase SUA și Israelul cu distrugerea totală, fără o declarație formală de război sau aprobare din partea Congresului, ar fi fost ilegal, deși președintele poate lua legal astfel de decizii.