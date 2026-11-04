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Promisiunile lui Trump s-au întors împotriva republicanilor. Marile nemulțumiri ale alegătorilor americani

Promisiunile lui Trump s-au întors împotriva republicanilor. Marile nemulțumiri ale alegătorilor americaniDonald Trump. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Înfrângerea republicanilor la alegerile pentru Congresul Statelor Unite reprezintă un vot de sancționare pentru Donald Trump, inclusiv din partea unor alegători care l-au susținut la scrutinurile precedente. Inflația, scumpirea energiei, implicarea în războiul din Iran și promisiunile electorale neîndeplinite au contribuit la pierderea sprijinului politic. Ștefan Popescu, analist de politică externă, a explicat, în podcastul Contrapunct, difuzat pe canalul Hai România și moderat de Radu Preda, de ce rezultatul alegerilor reprezintă o lovitură pentru președintele american.

Electoratul republican a sancționat promisiunile neîndeplinite ale lui Trump

Potrivit analistului, rezultatul scrutinului nu reflectă neapărat o mobilizare masivă a alegătorilor democrați, ci mai ales nemulțumirea unei părți a electoratului republican, care nu a mai regăsit în acțiunile președintelui promisiunile din campania electorală.

„A fost un vot care nu a însemnat neapărat o mobilizare democrată, cât o sancționare din partea electoratului republican, cel care l-a votat în trei rânduri. în 2016, în 2020 și în 2024, nemulțumit pentru neîndeplinirea unor promisiuni pe care el tot a insistat”, a explicat Ștefan Popescu.

Una dintre principalele nemulțumiri a fost legată de implicarea SUA în conflicte externe, deși Donald Trump își construise o parte importantă a discursului politic pe opoziția față de războaiele costisitoare.

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„Prima promisiune este sancționarea implicării în războaie lungi și costisitoare”, a spus analistul.

Războiul din Iran și scumpirile au afectat popularitatea președintelui american

Ștefan Popescu consideră că implicarea Statelor Unite în conflictul cu Iranul a contribuit semnificativ la rezultatul electoral. În opinia sa, dacă Trump nu ar fi angajat țara în acest război, înfrângerea republicanilor ar fi putut fi mai puțin severă.

Problemele economice au avut, de asemenea, un rol important. Inflația a afectat puterea de cumpărare, iar majorarea prețurilor la carburanți a pus presiune atât asupra populației, cât și asupra companiilor.

„Degradarea condițiilor economice, inflația a crescut cu 1,2 puncte procentuale față de momentul 2024, ceea ce a pus la grea încercare puterea de cumpărare”, a explicat Ștefan Popescu.

Analistul a amintit și creșterea șomajului, de la 4% la 4,2%, precum și efectele prețurilor mai mari la carburanți asupra agricultorilor și mediului de afaceri.

Investițiile marilor companii din tehnologie au provocat nemulțumiri

Un alt factor discutat în emisiune este apropierea administrației Trump de miliardarii din industria tehnologică. Deși investițiile masive în centrele de date au contribuit la creșterea economică, efectele asupra comunităților locale nu au fost întotdeauna favorabile.

Potrivit analistului, investițiile de aproximativ 700 de miliarde de dolari în centre de date au dus la majorarea prețurilor energiei electrice și au afectat numeroase afaceri.

Aceste proiecte au creat, în multe cazuri, locuri de muncă temporare, fără să ofere suficiente beneficii comunităților în care au fost dezvoltate.

Ștefan Popescu consideră că apropierea de marii investitori din tehnologie a contrazis imaginea de candidat antisistem pe care Donald Trump a încercat să o promoveze.

Americanii se confruntă cu o polarizare politică profundă

Discuția a abordat și transformările din societatea americană, unde diferențele dintre cele două tabere politice au devenit tot mai greu de depășit.

Analistul consideră că Statele Unite traversează o criză mai profundă, care nu poate fi rezolvată doar prin schimbarea partidului aflat la conducere.

„Acum suntem într-o fază de ruptură, așa cum suntem într-o fază de ruptură și în lumea Europei Occidentale, în care vedem o radicalizare, o transformare practic a opțiunilor electorale care împing spre partide radicale de dreapta, radicale de stânga”, a afirmat Ștefan Popescu.

Acesta consideră că nemulțumirile economice, problemele de identitate și dispariția unei clase de mijloc prospere au contribuit la fragmentarea societății americane.

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