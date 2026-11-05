Cuib de viespi este un desert tradițional, preparat din aluat dospit, unt, zahăr și nucă, care amintește de dulciurile făcute în casă în copilărie. Deși denumirea poate părea neobișnuită, rețeta ascunde niște rulouri pufoase, cu umplutură aromată, coapte până devin aurii. Preparatul poate fi servit la micul dejun, alături de o cană cu lapte, sau ca desert, iar pentru pregătirea lui sunt necesare ingrediente obișnuite.

Înainte ca prăjiturile moderne să devină nelipsite din cofetării, în multe gospodării se pregăteau dulciuri din aluat frământat acasă. Printre acestea se numără și Cuib de viespi, un preparat care seamănă cu niște melcișori din aluat de cozonac.

Denumirea sa este inspirată de forma rulourilor, care, după ce sunt tăiate și așezate în tavă, capătă un aspect asemănător unor mici cuiburi.

Desertul se remarcă prin combinația dintre aluatul moale, untul dulce și nuca măcinată. În unele variante se adaugă scorțișoară sau stafide, în funcție de preferințele fiecărei familii.

Pentru pregătirea rețetei este nevoie de un aluat dospit, asemănător celui folosit la cozonac. Umplutura se realizează separat, din unt, zahăr și nucă, iar la final rulourile sunt unse cu un sirop dulce.

Cantitățile de mai jos sunt suficiente pentru aproximativ 14 bucăți.

Ingrediente pentru aluat:

400 g făină albă;

40 g zahăr;

8 g drojdie uscată;

2 ouă;

60 g unt topit;

80 ml lapte călduț;

60 ml apă călduță;

1 pliculeț de zahăr vanilat;

jumătate de linguriță de sare.

Ingrediente pentru umplutură:

150 g unt;

100 g zahăr;

100 g nucă măcinată;

scorțișoară, opțional.

Ingrediente pentru sirop:

150 ml apă;

100 g zahăr.

Pentru un gust diferit, în umplutură pot fi adăugate și stafide, înmuiate în prealabil în apă călduță sau în rom.

Prima etapă constă în pregătirea aluatului, care trebuie să fie suficient de elastic pentru a putea fi întins și rulat fără să se rupă.

Într-un vas încăpător se pun făina, zahărul și sarea. Separat, ouăle se bat ușor, apoi se amestecă împreună cu laptele călduț, apa și untul topit, care nu trebuie să fie fierbinte.

Drojdia uscată și zahărul vanilat se adaugă în compoziție, după care ingredientele lichide se încorporează treptat în amestecul de făină.

Aluatul se frământă până când devine omogen și elastic. Dacă se lipește ușor de mâini, poate fi lucrat pe o suprafață presărată cu puțină făină. După frământare, vasul se acoperă și se așază într-un loc călduros, ferit de curenți de aer. Aluatul trebuie lăsat la dospit aproximativ o oră, timp în care își va mări volumul și va deveni mai aerat. Această etapă este importantă pentru obținerea unor rulouri moi și pufoase după coacere.

În timp ce aluatul crește, se poate pregăti crema care va fi întinsă pe suprafața acestuia. Untul, lăsat în prealabil să se înmoaie la temperatura camerei, se amestecă împreună cu zahărul până când se obține o compoziție cremoasă.

Nuca se macină separat și se păstrează pentru momentul în care aluatul va fi întins. După dospire, aluatul se răstoarnă pe masa de lucru, presărată cu făină, și se frământă foarte puțin. Cu ajutorul unui sucitor, se întinde într-o foaie dreptunghiulară, cu dimensiuni de aproximativ 30 × 50 de centimetri.

Pe întreaga suprafață se distribuie crema de unt și zahăr, apoi se presară nuca măcinată. Dacă se dorește, se poate adăuga și puțină scorțișoară, care va oferi desertului o aromă mai intensă.

După distribuirea umpluturii, foaia de aluat se rulează pe latura mai lungă, astfel încât să se obțină un sul. Acesta se taie în bucăți de aproximativ trei centimetri grosime. Fiecare felie va avea o formă spiralată, cu straturi vizibile de aluat și umplutură.

Rulourile se așază într-o tavă rotundă, cu diametrul de aproximativ 26 de centimetri.

Între bucăți trebuie lăsat suficient spațiu, deoarece acestea vor continua să crească.

Tava se acoperă, iar preparatele se lasă la dospit încă 30-40 de minute. După această a doua etapă de creștere, rulourile se introduc în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Prima etapă de coacere durează aproximativ 20 de minute.

Unul dintre elementele care diferențiază această rețetă de alte preparate din aluat dospit este folosirea siropului în timpul coacerii.

Pentru pregătirea acestuia, apa și zahărul se pun într-un vas și se încălzesc la foc mediu, până când cristalele de zahăr se dizolvă. După primele 20 de minute petrecute în cuptor, tava se scoate, iar rulourile se ung cu siropul fierbinte, folosind o pensulă de bucătărie.

Preparatele se introduc din nou în cuptor pentru încă 15 minute. Ulterior, se repetă ungerea cu sirop și se continuă coacerea aproximativ cinci minute. Prin această metodă, rulourile capătă o suprafață rumenă și dulce, în timp ce interiorul rămâne moale.

Rețeta și cantitățile ingredientelor sunt prezentate și pe platforma culinară e-Retete, unde desertul este pregătit dintr-un aluat asemănător celui de cozonac, cu umplutură de unt și nucă.

După coacere, rulourile se lasă câteva minute să se răcorească. Pot fi servite călduțe, atunci când aluatul este încă moale, iar aromele de unt și nucă se simt cel mai bine. Desertul se potrivește alături de lapte, ceai sau cafea și poate fi pregătit atât pentru mesele obișnuite din familie, cât și pentru ocazii speciale.

Spre deosebire de prăjiturile care necesită creme complicate sau decoruri elaborate, Cuib de viespi se bazează pe ingrediente simple și pe câteva etape clasice de pregătire a aluatului. Dospirea corectă, distribuirea uniformă a umpluturii și însiroparea în timpul coacerii sunt cele trei etape care contribuie la obținerea unor rulouri pufoase și aromate.

Cuib de viespi rămâne astfel unul dintre deserturile de casă care pot readuce în bucătărie gustul dulciurilor pregătite odinioară de bunici.