Legea avocaturii, modificări care încing spiritele. Președintele UNBR, despre acuzații și reacții!

Devine avocatul obligatoriu pentru firme? Cine poate redacta contractele de muncă și de ce a provocat atâtea reacții proiectul de modificare a legii avocaturii? La podcastul Contrapunct, Adina Anghelescu discută cu prof. dr. Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, despre controversele din jurul proiectului și despre îngrijorările exprimate de reprezentanți ai mediului de afaceri și ai altor profesii.

Traian Briciu explică poziția sa privind rolul avocaților, activitatea consilierilor juridici și impactul propunerilor asupra antreprenorilor. O temă importantă pentru multe familii este și propunerea privind prezența obligatorie a avocatului la divorțurile cu minori în fața notarului. De ce ar fi necesară această măsură și ce ar însemna ea pentru părinți și copii?

Discuția ajunge și la o întrebare incomodă: câtă transparență există în privința sancțiunilor aplicate avocaților? Urmărește dialogul și spune-ne în comentarii: cum ar trebui să fie reglementate serviciile juridice, astfel încât cetățenii și firmele să fie protejați? Abonează-te pentru mai multe interviuri și dezbateri la Contrapunct. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.