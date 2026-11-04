Rețeta de gogoșari murați, umpluți cu struguri este o alternativă surprinzătoare la murăturile clasice din cămară. Combinația dintre gustul acrișor al gogoșarilor și dulceața naturală a strugurilor oferă un preparat aromat, potrivit mai ales pentru mesele de sărbătoare. Rețeta nu este complicată, iar rezultatul atrage atenția atât prin gust, cât și prin aspect.

Murăturile ocupă un loc important în bucătăria românească, mai ales în sezonul rece, când însoțesc fripturile, sarmalele și alte preparate tradiționale. Deși majoritatea gospodinelor aleg castraveți, gogonele, varză sau gogoșari în oțet, există și combinații mai puțin obișnuite, care merită încercate.

Una dintre acestea este rețeta de gogoșari umpluți cu struguri, în care legumele sunt păstrate întregi, iar interiorul lor este umplut cu boabe de struguri albi și negri.

În timpul murării, aromele se întrepătrund, iar strugurii capătă un gust dulce-acrișor. Preparatul poate fi servit lângă fripturi sau așezat pe platourile festive, unde culorile ingredientelor creează un aspect deosebit.

Pentru aproximativ 10 gogoșari de dimensiuni medii, sunt necesare următoarele ingrediente:

10 gogoșari roșii, tari și sănătoși;

500–700 g de struguri albi și negri, de preferat cu boabe ferme;

2 litri de apă;

600 ml de oțet alimentar de 9 grade;

200 g de zahăr;

2 linguri de sare grunjoasă, neiodată, pentru murături;

o lingură de boabe de piper;

o lingură de semințe de muștar;

2 rădăcini de hrean;

câteva frunze de țelină.

Cantitatea de struguri poate varia în funcție de dimensiunea gogoșarilor. De asemenea, volumul lichidului necesar depinde de mărimea și numărul borcanelor folosite.

Primul pas este alegerea gogoșarilor. Aceștia trebuie să fie proaspeți, cu pulpa fermă, fără pete sau porțiuni deteriorate. Este recomandat să fie de dimensiuni apropiate, pentru a putea fi așezați mai ușor în borcane.

Gogoșarii se spală bine, apoi, cu ajutorul unui cuțit ascuțit, se îndepărtează partea din jurul cotorului. Semințele și nervurile din interior se scot cu grijă, astfel încât legumele să rămână întregi și să poată fi umplute.

Separat, se spală strugurii și se desprind boabele de pe ciorchini. Se folosesc numai boabele sănătoase, fără crăpături sau urme de deteriorare.

Fiecare gogoșar se umple cu struguri, alternând boabele albe cu cele negre. Nu este necesar ca acestea să fie înghesuite excesiv, însă trebuie așezate suficient de bine pentru a nu cădea atunci când gogoșarii sunt mutați în borcane.

Într-o oală încăpătoare se toarnă apa și oțetul. Se adaugă zahărul, sarea, boabele de piper și semințele de muștar.

Amestecul se pune pe foc și se lasă să ajungă la punctul de fierbere, amestecând până când zahărul și sarea se dizolvă complet. Între timp, borcanele se spală și se pregătesc pentru conservare. Pe fundul fiecăruia se așază câteva bucăți de hrean curățat și frunze de țelină.

Gogoșarii umpluți se introduc cu atenție în recipiente, astfel încât să nu se răstoarne strugurii. Dacă rămân spații libere, acestea pot fi completate cu boabe de struguri.

Lichidul fierbinte se toarnă treptat peste ingrediente, folosind borcane potrivite pentru conservarea la cald și evitând șocurile termice. Gogoșarii trebuie să fie complet acoperiți.

Pentru această rețetă, alegerea ingredientelor contează foarte mult. Gogoșarii cu pulpa groasă își păstrează mai bine textura, iar strugurii cu boabe ferme rezistă mai bine în lichidul de murare.

Hreanul contribuie la aroma preparatului, în timp ce semințele de muștar și piperul completează gustul dulce-acrișor.

Un alt detaliu important este păstrarea proporțiilor dintre apă și oțet. Reducerea cantității de oțet poate afecta conservarea, motiv pentru care proporțiile nu trebuie modificate la întâmplare.

Pentru depozitarea îndelungată la temperatura camerei, este necesară folosirea unei metode de conservare validate pentru combinația și dimensiunea borcanelor. Simpla turnare a lichidului fierbinte și închiderea capacului nu garantează o conservare sigură. În lipsa unei astfel de metode, preparatul trebuie păstrat la frigider.

Această rețetă poate fi o alegere interesantă pentru mesele de Crăciun și de Revelion. Gogoșarii pot fi serviți întregi sau tăiați în jumătăți, astfel încât umplutura colorată să rămână vizibilă.

Se potrivesc lângă friptura de porc, preparatele din carne la cuptor, sarmale sau cartofi copți. Strugurii murați pot fi serviți și separat, ca parte a unui platou de aperitive.

Preparatul îmbină două ingrediente obișnuite ale toamnei într-o combinație mai rar întâlnită, care poate aduce varietate printre murăturile tradiționale.