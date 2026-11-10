Donnie Dunagan, actorul care a interpretat vocea puiului de cerb Bambi în celebrul film de animație Disney din 1942, a murit la vârsta de 92 de ani. Artistul s-a stins din viață pe 4 noiembrie 2026, în urma unui cancer pulmonar, potrivit informațiilor publicate de presa americană, potrivit ibtimes.co.uk.

Dunagan a avut o viață neobișnuită pentru un fost actor-copil: după ce a părăsit cinematografia, s-a înrolat în Corpul Pușcașilor Marini ai Statelor Unite, unde a servit timp de 25 de ani. A participat la trei misiuni în Vietnam și a primit trei distincții Purple Heart și o medalie Bronze Star.

Născut Donald Roan Dunagan pe 16 august 1934, în San Antonio, Texas, acesta a început să joace la vârsta de numai trei ani. Familia sa s-a mutat ulterior în Memphis, unde copilul a participat la un concurs de dans și a câștigat un premiu de 100 de dolari. În public se afla și un reprezentant al studioului RKO, care a remarcat talentul său și a contribuit la mutarea familiei la Los Angeles.

Dunagan și-a făcut debutul cinematografic în 1938, în filmul Mother Carey's Chickens. Au urmat aparițiile în Son of Frankenstein și Tower of London, ambele lansate în 1939. A lucrat alături de actori cunoscuți ai vremii, printre care Boris Karloff și Basil Rathbone.

Colaborarea cu Walt Disney a început după ce acesta a contactat personal familia copilului. Dunagan avea aproximativ șase ani când a fost ales pentru vocea tânărului cerb din animația Bambi. Potrivit relatărilor sale, Disney își dorea ajutorul unui copil pentru ca animatorii să poată reda mai convingător expresiile și comportamentul unui pui de cerb.

Actorul a petrecut peste un an la studiourile Disney din Burbank, California. Filmul, lansat în 1942, a devenit cea mai cunoscută producție din cariera sa, dar și ultima.

Una dintre secvențele pentru care filmul a rămas cunoscut este cea în care Bambi își caută mama după ce cei doi sunt urmăriți de un vânător.

Pentru a obține reacția emoțională dorită, un asistent de regie i-a cerut copilului să-și imagineze că propria mamă a murit. Dunagan a povestit ulterior că indicația l-a ajutat să redea teama și tristețea personajului.

Potrivit publicației The Guardian, moartea mamei lui Bambi fusese animată inițial ca o secvență desfășurată pe ecran, însă Disney a modificat montajul final. În versiunea lansată, evenimentul nu este prezentat direct.

Filmul a provocat și reacții negative din partea unor membri ai comunității vânătorilor, iar Dunagan a povestit că a primit scrisori de ură din cauza rolului său. Cu toate acestea, el a vorbit în interviurile de mai târziu despre experiența de la Disney cu multă afecțiune.

În 1952, la vârsta de 18 ani, Donnie Dunagan s-a înrolat în Corpul Pușcașilor Marini ai Statelor Unite (U.S. Marine Corps). A început astfel o carieră militară care s-a întins pe parcursul a 25 de ani.

A participat la trei misiuni în Vietnam și a ocupat mai multe funcții, inclusiv cea de instructor militar, ofițer de contrainformații și comandant al unei unități Force Recon. A devenit, potrivit publicației People, cel mai tânăr instructor militar din istoria Corpului Pușcașilor Marini.

Pentru activitatea sa militară a primit trei medalii Purple Heart, acordate militarilor răniți sau uciși în serviciul armatei, și o medalie Bronze Star. S-a retras în 1977, cu gradul de maior.

Un detaliu mai puțin cunoscut este că Dunagan și-a ascuns trecutul de actor-copil în fața colegilor din armată. Nu voia să pară că se laudă cu experiența de la Hollywood și se temea că ar putea deveni subiectul glumelor, inclusiv printr-o poreclă precum „Maiorul Bambi”.

Mai târziu, a recunoscut că decizia de a nu le povesti prietenilor săi despre colaborarea cu Disney a fost unul dintre marile sale regrete.

După retragerea din serviciul militar, Dunagan a lucrat în domeniul financiar, în companii din New York, Los Angeles și San Antonio. Ulterior, a devenit director executiv al companiei Pace Corp., din Los Angeles.

Legătura cu personajul Bambi a fost reluată după ce reprezentanții Disney au aflat că fostul actor era încă în viață. Studioul l-a invitat să participe la promovarea unei ediții DVD a animației, iar Dunagan a început să apară la convenții și festivaluri dedicate cinematografiei, unde le povestea fanilor despre experiența din copilărie.

Într-un interviu din 2015, citat de The Guardian, el a descris legătura cu publicul filmului drept o bucurie de neegalat și o responsabilitate reală. Spunea că oamenii de toate vârstele continuau să îl recunoască prin vocea personajului, chiar și la multe decenii după lansarea animației.

Dunagan era căsătorit cu Dana, cu care s-a căsătorit în septembrie 1992. Cei doi au rămas împreună până la moartea actorului.

Donnie Dunagan rămâne cunoscut pentru două etape foarte diferite ale vieții sale. În copilărie, a contribuit la realizarea uneia dintre cele mai cunoscute animații Disney, iar la maturitate a urmat o carieră militară de un sfert de secol, încheiată cu gradul de maior.

Moartea sa, la 92 de ani, marchează dispariția actorului care a dat voce versiunii tinere a lui Bambi, personaj rămas în memoria mai multor generații de spectatori.