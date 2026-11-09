Monden

Florian Lungu, „Moșu” jazzului românesc, a murit la 83 de ani. O carieră dedicată muzicii

Florian Lungu, „Moșu” jazzului românesc, a murit la 83 de ani. O carieră dedicată muziciiFlorian Lungu / sursa foto: arhiva EvZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Florian Lungu, muzicolog, pianist, compozitor și realizator de emisiuni radio și TV, cunoscut în lumea muzicală drept „Moșu”, a murit luni, 9 noiembrie 2026, la vârsta de 83 de ani. Dispariția sa a fost anunțată de muzicieni și artiști din România, care au transmis mesaje de rămas-bun și au evocat contribuția sa la dezvoltarea jazzului românesc.

Născut la 5 ianuarie 1943, Florian Lungu a avut o activitate de aproape șase decenii în muzică și în jurnalismul cultural. A lucrat la Radio România, a realizat mii de emisiuni, a predat în instituții de învățământ muzical și a contribuit la păstrarea arhivei de jazz a Radiodifuziunii Române. Pentru mai multe generații de artiști și iubitori ai genului, „Moșu” a fost o voce familiară și un reper al scenei de jazz din țară.

Mesajele artiștilor după moartea lui Florian Lungu

Vestea dispariției sale a fost urmată de reacții din partea muzicienilor care l-au cunoscut și au colaborat cu el. Mike Godoroja a anunțat moartea lui Florian Lungu printr-un mesaj publicat pe Facebook.

„A plecat Florian Lungu... Moșu... în dimineața asta!”, a scris artistul, evocând și pierderea resimțită de comunitatea iubitorilor de jazz.

Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Decizia nu e definitivă. Update
Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Decizia nu e definitivă. Update
Cum poți fi păcălit în baruri. Cele mai frecvente trucuri 
Cum poți fi păcălit în baruri. Cele mai frecvente trucuri 

Cântăreața Luiza Zan a vorbit despre sprijinul pe care l-a primit de la Florian Lungu la începutul carierei. Artista a povestit că el a fost primul om care a crezut în vocea și în potențialul său și cel care a încurajat-o să își folosească numele de scenă în forma devenită cunoscută publicului.

„El a fost primul om care a crezut în mine. În numele meu, în vocea mea”, a transmis Luiza Zan.

Artista a amintit și de cronicile de concert pe care acesta i le scria, de îndrumarea oferită de-a lungul anilor și de relația apropiată pe care o avea cu familia sa. În mesajul de rămas-bun, l-a descris ca pe un om cu umor, pasionat de jazz și de bossa nova.

O carieră începută la Radio România în 1967

Florian Lungu s-a născut la București, într-o familie de muzicieni, și a absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu”. În 1967, și-a început activitatea la Radio România, în calitate de redactor muzical.

Din 1970, s-a ocupat de realizarea emisiunilor dedicate muzicii ușoare și jazzului. De-a lungul anilor, a realizat mii de emisiuni radio și de televiziune, a publicat articole de specialitate și a prezentat concerte și festivaluri importante din România.

Potrivit unui portret publicat de Radio România Cultural, activitatea sa a depășit 7.000 de emisiuni de radio și televiziune. A scris, de asemenea, sute de articole dedicate jazzului, contribuind la documentarea și promovarea acestui gen muzical.

Într-un interviu despre anii petrecuți în Radiodifuziunea Română, Florian Lungu spunea: „Mi-am petrecut în studiourile radio mai mult de jumătate din viață”. Declarația reflectă legătura profesională de lungă durată cu instituția în care și-a desfășurat cea mai mare parte a activității.

Contribuția sa la păstrarea patrimoniului jazzului românesc

Una dintre contribuțiile importante ale lui Florian Lungu a fost implicarea în organizarea și păstrarea fonotecii de jazz a Radiodifuziunii Române. Această activitate a avut relevanță pentru conservarea înregistrărilor și a documentelor sonore care reflectă evoluția jazzului în România.

Florian Lungu

Florian Lungu / sursa foto: captură video

În paralel cu activitatea radiofonică, a predat ca profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică din București și a colaborat cu instituții de învățământ muzical din Cluj și Timișoara.

A compus lucrări de jazz și a publicat volume de specialitate. Printre acestea se numără „Disco Ghid Rock”, realizat în colaborare cu Daniela Caraman-Fotea, și „Jazz Calendar”, apărut în 1995.

Prin emisiuni, articole, activitatea didactică și participarea la evenimente muzicale, Florian Lungu a contribuit la apropierea publicului de jazz și la promovarea artiștilor români.

Distincțiile primite de Florian Lungu

Activitatea sa a fost recunoscută și prin mai multe distincții oficiale.

În 2003, a primit Premiul de excelență pentru întreaga activitate audiovizuală, acordat de Consiliul Național al Audiovizualului. În același an, Președinția României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural”, în rang de Cavaler.

Cele două distincții au recompensat contribuția sa de-a lungul anilor la viața culturală și audiovizuală din România.

Luiza Zan și Mike Godoroja, mesaje după dispariția lui „Moșu”

Mesajele publicate după anunțul morții sale au evidențiat și latura personală a relațiilor pe care Florian Lungu le-a construit în comunitatea muzicală.

Luiza Zan a povestit că acesta a fost unul dintre primii oameni care i-au recunoscut potențialul artistic și au încurajat-o să își construiască identitatea muzicală. Artista a vorbit despre sprijinul primit, despre cronicile de concert scrise de el și despre apropierea care s-a păstrat de-a lungul timpului.

„O să-mi fie dor de Moșu care îmi pupa degetul mic, care făcea cele mai deochiate glume, care știa toate jazzurile și care iubea bossa nova”, a scris Luiza Zan în mesajul său de rămas-bun.

Mike Godoroja a transmis, la rândul său, că dispariția lui Florian Lungu reprezintă o pierdere pentru cei care iubesc jazzul.

Moartea lui Florian Lungu lasă în urmă o activitate de peste șase decenii, legată de radio, educație muzicală, compoziție și promovarea jazzului românesc. Pentru publicul care l-a ascultat de-a lungul generațiilor, „Moșu” a rămas una dintre vocile reprezentative ale acestui gen muzical.

Stiri calde

17:57 - Energia electrică s-ar putea scumpi cu aproape 63% în Republica Moldova. ANRE propune un preț mai mare pentru furnizo...

17:47 - Russell Brand, sentință dură la tribunalul din Londra! Actorul britanic, condamnat pentru viol și agresiuni sexuale

17:40 - Zeci de focare de rabie în județul Harghita. Autoritățile locale, apel către cei care au animale de companie

17:32 - Revoluție totală la FCSB: Gigi Becali a numit un nou responsabil pentru transferuri și anunță sancțiuni în conducere

17:23 - Decizie la vârful PNL. Ilie Bolojan: „Fiecare poate să voteze aşa cum doreşte, dar nu din interiorul grupului politic”

17:15 - UE anunță încă 30 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Banii ar acoperi facturile la energie ale familiilor ...

HAI România!

România, în pericol să devină din nou monedă de schimb între marile puteri. Adrian Severin: „Suntem iarăși o cifră sau un procent pe un șervețel”

România, în pericol să devină din nou monedă de schimb între marile puteri. Adrian Severin: „Suntem iarăși o cifră sa...

Vine o nouă Yaltă. România, din nou pe șervețel

Vine o nouă Yaltă. România, din nou pe șervețel

Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Proiecte speciale