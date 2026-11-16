Servicii de informații și politicieni, a fost tema podcastului “Lebăda Neagră”. Invitat, jurnalistul EVZ Dan Andronic consideră că obsesia unei Securități care controlează totul continuă să influențeze felul în care românii privesc puterea.

Jurnalistul susține în discuția cu jurnalistul clujean Romeo Couți, în podcastul “Lebăda Neagră”, că explicațiile despre omnipotența serviciilor de informații pot deveni o modalitate de a evita responsabilitatea politică. În opinia sa, modernizarea țării depinde de instituțiile democratice, de politicieni și de societate.

Într-o discuție despre relația dintre serviciile de informații și clasa politică, Dan Andronic a contestat ideea că toate deciziile importante ar fi luate din umbră. El a vorbit despre atracția politicienilor pentru structurile de forță, exercitarea controlului civil și așteptarea ca o instituție să rezolve toate problemele României.

Jurnalistul identifică o contradicție în raportarea la instituțiile de forță: criticarea lor coexistă cu dorința de a beneficia de influența pe care oamenii le-o atribuie.

„Noi înjurăm Securitatea, dar ne dorim Securitatea. Securitatea lui Ceaușescu. Oamenii politici își doresc să aibă acces la o pârghie de putere, cum a fost Securitatea lui Ceaușescu”, afirmă Dan Andronic.

În interpretarea sa, imaginea unei instituții omnipotente a supraviețuit schimbării regimului și continuă să alimenteze explicațiile despre viața politică. Scenariile care atribuie serviciilor controlul asupra tuturor deciziilor sunt atractive tocmai pentru că oferă un răspuns simplu unor situații complicate.

Andronic spune că influența serviciilor trebuie analizată în contexte concrete, ținând cont de deciziile politice și de relațiile dintre persoane.

Una dintre ideile centrale ale intervenției privește inițiativa apropierii dintre politicieni și oamenii din servicii.

„Nu serviciile vin spre politicieni. Politicienii se duc spre servicii”, susține Dan Andronic.

Potrivit jurnalistului, această apropiere este alimentată de convingerea că serviciile pot rezolva probleme sau pot oferi acces la putere. El consideră că relațiile personale au avut, în anumite perioade, un rol important în creșterea influenței unor persoane din conducerea instituțiilor.

Andronic admite că asemenea legături pot produce dezechilibre. În același timp, respinge generalizarea potrivit căreia toate instituțiile ar acționa ca un centru unic de comandă asupra politicii.

Romeo Couți a invocat participarea unor directori de servicii secrete la întâlniri politice. Cum a fost cea dezvăluită de Dan Vîlceanu, fost ministru al Finanțelor în guvernul Cîțu. Acesta a declarat într-un documentar Recorder că una dintre negocierile cu PSD pentru formarea unui guvern de coaliție cu PNL a avut loc în 2021 la vila K2 a SRI, în prezența șefului de atunci al Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig.

Discuțiile au avut loc între Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Florin Cîțu, Dan Vîlceanu și Hellvig, a spus el. Contactat de G4Media, Dan Vîlceanu a spus că Hellvig ”a jucat rol de moderator” și că întâlnirea de la sediul SRI a avut loc ”la inițiativa președintelui Iohannis”.

Andronic a fost de acord că prezența unui șef de serviciu la negocieri politice este nepotrivită, dar a cerut analizarea responsabilității tuturor participanților.

În opinia sa, politicienii trebuie să explice de ce au acceptat o asemenea situație și de ce au contestat-o abia ulterior. „De ce li s-a părut firească prezența lui?”, a întrebat jurnalistul în cadrul discuției.

Argumentul său este că delimitarea față de implicarea serviciilor în politică trebuie să fie consecventă. Acceptarea unei apropieri atunci când este considerată avantajoasă, urmată de denunțarea ei după apariția unui conflict, ridică o problemă de responsabilitate politică.

Dan Andronic pune accentul pe felul în care este exercitat controlul civil asupra serviciilor de informații. „Controlul civil este singurul control care poate funcționa”, afirmă el.

Jurnalistul a relatat că, în timpul documentării pentru seria „Noi suntem statul”, a citit rapoarte de activitate ale SRI în care a identificat referiri la protocoale și colaborări instituționale devenite ulterior subiecte de controversă.

Din perspectiva sa, episodul ridică întrebări despre atenția cu care parlamentarii analizează documentele asupra cărora se pronunță. Existența mecanismelor de control trebuie însoțită de folosirea lor efectivă, susține Andronic.

Andronic critică așteptarea ca serviciile de informații să transforme societatea și să compenseze lipsa de acțiune a celor aleși. „Treaba unui serviciu de informații sau de contrainformații nu este să schimbe România”, spune jurnalistul.

El leagă această așteptare de ceea ce numește o gândire „magică”: alegerea unor conducători de la care publicul așteaptă schimbări aproape miraculoase, fără a lua în calcul munca și responsabilitatea necesare. „Alegem niște conducători, uitându-ne la ei ca la niște vrăjitori”, afirmă Andronic.

În viziunea sa, depășirea obsesiei Securității presupune asumarea responsabilităților de către fiecare instituție și evaluarea politicienilor după propriile decizii. Jurnalistul consideră că educația democratică și schimbarea generațiilor pot modifica treptat această raportare la putere.